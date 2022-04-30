كلوب: نسيت مانشستر سيتي.. ولدينا بدلاء رائعين

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول سعادته بالفوز على نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحاته لـقناة "بي تي سبورت" عقب المباراة: "إنها أصعب الظروف الممكنة. واجهنا فريقا في أفضل حالاته وأمام جماهير تنتظر النجاح منذ وقت طويل".

وأضاف "القدوم إلى هنا بخمسة تعديلات على التشكيل وأسلوب مختلف كان صعبا، ولذلك أعتبر أن الأداء كان رائعا".

وأوضح "الخطة الوحيدة التي امتلكوها هي الكرات الطولية على جهتنا اليمنى. التأثير الذي نملكه من مقاعد البدلاء مذهل. جو جوميز ونابي كيتا وجيمس ميلنر وديوجو جوتا قدموا مباراة رائعة، ويمكنكم رؤية أندرو روبرتسون يركض حتى الدقيقة 93".

وتابع كلوب "لا يمكنك الدفاع بالشكل المناسب دائما أمام هذه الكرات الطولية التي تصعب الأمور، ولكننا قدمنا مباراة رائعة، ونيوكاسل يملك جمهورا شغوفا يجعل الفوز هنا مميزا".

وعن اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا على حساب مانشستر سيتي قال كلوب: "يا إلهي.. لم أفكر لثانية واحدة حتى الآن بشأن مانشستر سيتي. أفكر الآن في فياريال".

وأخيرا عن تجديد عقده حتى 2026 قال كلوب لـ "بي بي سي سبورت": "شعور رائع. لقد كان أسبوعا عظيما وأنا سعيد بتجديد العقد. إنه مكان مذهل مع أشخاص مذهلين. إنه ما أريد مع النادي الذي أحبه".

ورفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة مؤقتا في صدارة الدوري، انتظارا لنتيجة مباراة مانشستر سيتي (80 نقطة) مع ليدز.

ويقاتل الريدز على جميع الجبهات، حيث يتواجد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فياريال الذي يخوض إيابه يوم الثلاثاء.