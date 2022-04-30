كلوب: نسيت مانشستر سيتي.. ولدينا بدلاء رائعين

السبت، 30 أبريل 2022 - 17:04

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول سعادته بالفوز على نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحاته لـقناة "بي تي سبورت" عقب المباراة: "إنها أصعب الظروف الممكنة. واجهنا فريقا في أفضل حالاته وأمام جماهير تنتظر النجاح منذ وقت طويل".

وأضاف "القدوم إلى هنا بخمسة تعديلات على التشكيل وأسلوب مختلف كان صعبا، ولذلك أعتبر أن الأداء كان رائعا".

أخبار متعلقة
مؤتمر بيولي: نريد التفكير في مباراة الغد.. وعلينا استغلال المساحات في دفاع فيورنتينا وفاة وكيل اللاعبين مينو رايولا بعد صراع مع المرض كوبا ليبرتادوريس 2022 – حصاد الجولة الثالثة.. هدافون تاريخيون وسلسلة كارثية وهدف إفريقي جديد نابي كيتا يسجل = ليفربول يفوز.. الريدز في الصدارة مؤقتا بانتصار أمام نيوكاسل

وأوضح "الخطة الوحيدة التي امتلكوها هي الكرات الطولية على جهتنا اليمنى. التأثير الذي نملكه من مقاعد البدلاء مذهل. جو جوميز ونابي كيتا وجيمس ميلنر وديوجو جوتا قدموا مباراة رائعة، ويمكنكم رؤية أندرو روبرتسون يركض حتى الدقيقة 93".

وتابع كلوب "لا يمكنك الدفاع بالشكل المناسب دائما أمام هذه الكرات الطولية التي تصعب الأمور، ولكننا قدمنا مباراة رائعة، ونيوكاسل يملك جمهورا شغوفا يجعل الفوز هنا مميزا".

وعن اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا على حساب مانشستر سيتي قال كلوب: "يا إلهي.. لم أفكر لثانية واحدة حتى الآن بشأن مانشستر سيتي. أفكر الآن في فياريال".

وأخيرا عن تجديد عقده حتى 2026 قال كلوب لـ "بي بي سي سبورت": "شعور رائع. لقد كان أسبوعا عظيما وأنا سعيد بتجديد العقد. إنه مكان مذهل مع أشخاص مذهلين. إنه ما أريد مع النادي الذي أحبه".

ورفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة مؤقتا في صدارة الدوري، انتظارا لنتيجة مباراة مانشستر سيتي (80 نقطة) مع ليدز.

ويقاتل الريدز على جميع الجبهات، حيث يتواجد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فياريال الذي يخوض إيابه يوم الثلاثاء.

ليفربول يورجن كلوب نيوكاسل الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين على دكة البدلاء وأكي ظهير أيسر في مواجهة ليدز روبرتسون: سنرى لمتى ستستمر الصدارة.. وميلنر: لن أشاهد مباراة مانشستر سيتي نابي كيتا يسجل = ليفربول يفوز.. الريدز في الصدارة مؤقتا بانتصار أمام نيوكاسل انتهت في إنجلترا - نيوكاسل (0) (1) ليفربول.. الريدز في الصدارة مؤقتا تشكيل ليفربول - صلاح وأرنولد على دكة البدلاء أمام نيوكاسل كاسانو: إذا انضم لوكاكو لـ برشلونة لن أشاهد لهم أي مباراة بعد ذلك جوارديولا: فوز صلاح بجائزة رابطة النقاد الإنجليزية؟ لا أشعر بالإحباط كراوتش: انفجار ماني عظيم.. إذا حقق ليفربول الرباعية سينافس على الكرة الذهبية
أخر الأخبار
بمشاركة مرموش.. شتوتجارت يتعادل مع فولفسبورج ويزيد بقاءه في الدوري تعقيدا دقيقة | الدوري الألماني
تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين على دكة البدلاء وأكي ظهير أيسر في مواجهة ليدز 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
روبرتسون: سنرى لمتى ستستمر الصدارة.. وميلنر: لن أشاهد مباراة مانشستر سيتي 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب: نسيت مانشستر سيتي.. ولدينا بدلاء رائعين 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر بيولي: نريد التفكير في مباراة الغد.. وعلينا استغلال المساحات في دفاع فيورنتينا 59 دقيقة | الدوري الإيطالي
مدرب الإسماعيلي: المباريات القادمة بمثابة كؤوس ساعة | الدوري المصري
كوبا ليبرتادوريس 2022 – حصاد الجولة الثالثة.. هدافون تاريخيون وسلسلة كارثية وهدف إفريقي جديد ساعة | أمريكا
وفاة وكيل اللاعبين مينو رايولا بعد صراع مع المرض ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 انتهت نهائي كأس الطائرة -الزمالك (3)-(1).. الأبيض بطل الكأس 3 تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية 4 دوري أبطال إفريقيا - بترو أتليتكو يطيح بـ صنداونز في لقاء بطله الـVAR