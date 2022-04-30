تقرير يوناني: أولمبياكوس يفكر في ضم عمرو وردة

السبت، 30 أبريل 2022 - 11:58

كتب : FilGoal

عمرو وردة مع باوك في نهائي كأس اليونان

أصبح عمرو وردة لاعب أنورثوسيس القبرصي على رادار أولمبياكوس اليوناني للانضمام لصفوفه في الصيف المقبل.

ويلعب وردة الموسم الجاري لصفوف أنورثوسيس عقب رحيله عن باوك اليوناني مطلع الموسم.

وبحسب موقع "gazzetta" اليوناني فأن وردة الذي يتألق بقميص فريقه وسجل 10 أهداف وصنع 8 في 36 مباراة ضمن اهتمامات أولمبياكوس ويخضع للتقييم لمعرفة إمكانية انضمامه للفريق.

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وأوضح التقرير أن أولمبياكوس يعرفون اللاعب جيدا وكذلك البرتغالي بيدرو مارتينيز المدير الفني.

وأكمل التقرير أن وردة لن يكون لاعبا رئيسيا في انتقالات الفريق، بل سيكون إضافة منطقية.

وأتم التقرير أن أولمبياكوس يتحرك للموسم الجديد لتقوية أطرافه في الدفاع والهجوم.

وردة (28 عاما) سبق له أن ارتدى قمصان باوك وبانتيوليكوس وفولوس وأتروميتوس في اليونان.

ويتصدر أولمبياكوس ترتيب الدوري اليوناني برصيد 70 نقطة وبفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه.

بينما يحتل فريق وردة المركز الخامس في ترتيب الدوري القبرصي برصيد 44 نقطة بفارق 7 نقاط عن أبولون المتصدر قبل جولتين على النهاية.

يذكر أن أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس يلعب معارا الموسم الجاري مع كونيا سبور التركي.

وقد يلعب الثنائي سويا حال انضم وردة للفريق في الميركاتو الصيفي وعاد كوكا لمواصلة مشواره مع بطل اليونان.

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عمرو وردة أولمبياكوس في اليونان
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