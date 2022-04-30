إبراهيموفيتش: أنا أفضل لاعب على الإطلاق في الدوري الأمريكي

السبت، 30 أبريل 2022 - 11:16

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش

وصف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نفسه "أفضل لاعب على الإطلاق لعب في الدوري الأمريكي".

وارتدى إبراهيموفيتش قميص لوس أنجلوس جالاكسي بين عامي 2018 و2019 قبل العودة للكرة الأوروبية من بوابة ميلان الإيطالي.

وقال إبراهيموفيتش لشبكة "ESPN": "أنا سعيد للغاية، وممتن للدوري الأمريكي لأنه أعطاني فرصة بالشعور أنني حي".

أخبار متعلقة
سكاي إيطاليا: إبراهيموفيتش يغيب عن ميلان 10 أيام إبراهيموفيتش: ليس غرورا لكن لا أريد الاستعجال في قرار اعتزالي إبراهيموفيتش: أشعر بالذعر عندما أفكر في الاعتزال.. استمتعوا لأنكم لن تروا مثلي مرة أخرى جيرو يلدغ نابولي ويقتنص الصدارة لميلان في ليلة عودة إبراهيموفيتش

وأضاف "لكن المشكلة أنني كنت لا زلت حيا، كنت رائعا للمسابقة بأكملها. هذا ما أظهرته، أنا أفضل لاعب على الإطلاق لعب في الدوري الأمريكي، ليس غرور أو محاولة التباهي، بل هذه الحقيقة".

إبراهيموفيتش سجل 53 هدفا في 58 مباراة بقميص الفريق الأمريكي.

وواصل "عندما كنت هناك، استمتعت ومررت بوقت جيد، وأحببت طريقة عملي، واعتقد أن الدوري الأمريكي كان أفضل طريق للعودة بعد إصابتي، كنت في أفضل حالة على الإطلاق".

وأكمل "فخور بأنني لعبت في الدوري الأمريكي، لأنهم أخبروني بأن الملاعب تكون فارغة عندما أتيت، لكن لم تعد هناك أي مقاعد شاغرة لذلك لا يمكنني التذمر".

ولم ينف إبراهيموفيتش إمكانية عودته مرة أخرى قائلا: "أنت لا تعلم، ربما قد أعود في يوم ما، لذلك أظهروا لي كيف لأريكم كرة قدم حقيقية".

إبراهيموفيتش (40 عاما) يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطتين مع ميلان عن إنتر.

السويدي المخضرم سجل 8 أهداف وصنع 3 في 20 مباراة بالدوري الإيطالي الموسم الجاري.

طالع أيضا

منع شوبير من التعرض لزمالك نهائيا

خاص - حارس وفاق سطيف: الشناوي كان يمكنه اللعب في أوروبا

أحمد سامي: سنلعب الدور الثاني بلا هدف

اتحاد الكرة يخاطب "كاف" لاختيار ملعب محايد

زلاتان إبراهيموفيتش لوس أنجلوس جالاكسي الدوري الأمريكي
نرشح لكم
أبراهام عن مغادرته تشيلسي: رأيت صلاح ولوكاكو ودي بروين رحلوا ليصبحوا الأفضل في العالم تقرير تركي: أتالانتا مصمم على ضم مصطفى محمد هدف كوميدي قد يحسم اللقب.. بولونيا يقدم هدية لـ ميلان بإسقاط إنتر كيليني: لسنا نادمين على وضعنا في الدوري الإيطالي رويترز: شركة بحرينية تقترب من الاستحواذ على ميلان.. والموعد المرتقب لإتمام الصفقة أليجري للاعبيه: يجب ألا نشعر بأي ندم الآن كيليني يعلن موعد نهاية مسيرته الدولية مع إيطاليا كين ينقذ يوفنتوس في الوقت القاتل وينصره على ساسولو
أخر الأخبار
كراوتش: انفجار ماني عظيم.. إذا حقق ليفربول الرباعية سينافس على الكرة الذهبية دقيقة | الدوري الإنجليزي
إبراهيموفيتش: أنا أفضل لاعب على الإطلاق في الدوري الأمريكي 11 دقيقة | الدوري الإيطالي
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع إيسترن كومباني.. القنوات الناقلة والمعلق 28 دقيقة | الدوري المصري
كونتي: استحق القتال على الألقاب وليس المركز السابع أو الثامن 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات السبت 30-4-2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي وليفربول وتتويج محتمل لـ ريال مدريد ساعة | أوروبا
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا.. القنوات الناقلة والمعلق 9 ساعة | الدوري المصري
موقع الزمالك: المتحدة تمنع شوبير من التعرض للنادي نهائيا بعد شكوى مرتضى 9 ساعة | الدوري المصري
دياب يرد على سامي: سنعود لجدول الدوري عند نهاية الدور الأول في هذه الحالة 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 انتهت نهائي كأس الطائرة -الزمالك (3)-(1).. الأبيض بطل الكأس 3 تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية 4 دوري أبطال إفريقيا - بترو أتليتكو يطيح بـ صنداونز في لقاء بطله الـVAR