إبراهيموفيتش: أنا أفضل لاعب على الإطلاق في الدوري الأمريكي

وصف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نفسه "أفضل لاعب على الإطلاق لعب في الدوري الأمريكي".

وارتدى إبراهيموفيتش قميص لوس أنجلوس جالاكسي بين عامي 2018 و2019 قبل العودة للكرة الأوروبية من بوابة ميلان الإيطالي.

وقال إبراهيموفيتش لشبكة "ESPN": "أنا سعيد للغاية، وممتن للدوري الأمريكي لأنه أعطاني فرصة بالشعور أنني حي".

وأضاف "لكن المشكلة أنني كنت لا زلت حيا، كنت رائعا للمسابقة بأكملها. هذا ما أظهرته، أنا أفضل لاعب على الإطلاق لعب في الدوري الأمريكي، ليس غرور أو محاولة التباهي، بل هذه الحقيقة".

إبراهيموفيتش سجل 53 هدفا في 58 مباراة بقميص الفريق الأمريكي.

وواصل "عندما كنت هناك، استمتعت ومررت بوقت جيد، وأحببت طريقة عملي، واعتقد أن الدوري الأمريكي كان أفضل طريق للعودة بعد إصابتي، كنت في أفضل حالة على الإطلاق".

وأكمل "فخور بأنني لعبت في الدوري الأمريكي، لأنهم أخبروني بأن الملاعب تكون فارغة عندما أتيت، لكن لم تعد هناك أي مقاعد شاغرة لذلك لا يمكنني التذمر".

ولم ينف إبراهيموفيتش إمكانية عودته مرة أخرى قائلا: "أنت لا تعلم، ربما قد أعود في يوم ما، لذلك أظهروا لي كيف لأريكم كرة قدم حقيقية".

إبراهيموفيتش (40 عاما) يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطتين مع ميلان عن إنتر.

السويدي المخضرم سجل 8 أهداف وصنع 3 في 20 مباراة بالدوري الإيطالي الموسم الجاري.

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