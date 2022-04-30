كاسانو: إذا انضم لوكاكو لـ برشلونة لن أشاهد لهم أي مباراة بعد ذلك

السبت، 30 أبريل 2022 - 12:15

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - تشيلسي

أبدى أنطونيو كاسانو لاعب منتخب إيطاليا وريال مدريد السابق اعتراضه على إمكانية انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو لصفوف برشلونة الإسباني.

وربطت بعض التقارير المهاجم البلجيكي بخوض تجربة جديدة وتلك المباراة في إقليم كتالونيا.

وقال كاسانو لقناة "بوبو تي في": "أحب فلسفة برشلونة، لكن إذا تعاقدوا مع لوكاكو لن أشاهد لهم أي مباراة بعد ذلك".

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وأضاف "لا يستطيع أن يمرر 3 كرات مع تشيلسي حيث لا ينافسه أحد، في برشلونة يمرر 55 مرة قبل أن يسجلوا هدفا، كيف يحدث ذلك؟".

لوكاكو عاد لصفوف تشيلسي بعقد قياسي تصل قيمته 115 مليون يورو بعدما قضى عامين في إنتر.

الدولي البلجيكي خاض 40 مباراة الموسم الجاري في جميع المسابقات سجل 12 هدفا فقط وصنع 2.

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روميلو لوكاكو برشلونة أنطونيو كاسانو
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