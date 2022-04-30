كونتي: استحق القتال على الألقاب وليس المركز السابع أو الثامن

السبت، 30 أبريل 2022 - 10:51

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

وصف أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام التقارير التي تربطه بتدريب باريس سان جيرمان الفرنسي بالكاذبة والمزيفة.

وكشفت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية في وقت سابق مطالب كونتي لخلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في باريس سان جيرمان. (طالع التفاصيل)

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أنه من الجيد أن تقدر الأندية الأخرى عملي".

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وأضاف "لكن الحقيقة هي أنني لا أحب عندما يحاول الناس اختراع الأخبار للتحدث فقط، فقط لخلق المشاكل. هذا ليس صحيحا. هذا ليس عادلا بالنسبة لي وللأندية المشاركة ولاعبي فريقي".

وأكمل "يجب على الأشخاص الذين يرغبون في قول شيء عن هذا أن يظهروا الاحترام لجميع الأشخاص المتورطين في هذا الموقف وألا يخترعوا أخبارا كاذبة".

وأردف "في هذه اللحظة أنا والنادي واللاعبين يجب أن نركز على آخر خمس مباريات".

وتابع "في نهاية الموسم، سنتحدث مع النادي ولكن بكل سرور لإيجاد أفضل حل للجميع".

وواصل "لا تنسى أنني أحب أن يكون لدي طموح، ليس فقط للقتال من أجل مكان في دوري أبطال أوروبا أو مكان في الدوري الأوروبي. بصراحة، أريد أن أقاتل من أجل المزيد، هل تفهم؟".

وأتم "أنا أستحق أن أفعل هذا للقتال من أجل الفوز بالألقاب، وللقتال من أجل شيء مهم، ليس فقط من أجل المركز السادس أو السابع أو الثامن أو إذا كان لديك موسم رائع، يكون المركز الرابع".

ويستعد توتنام لمواجهة ليستر سيتي في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل الديوك اللندنية المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الرابع من 33 مباراة لكلاهما.

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أنطونيو كونتي توتنام باريس سان جيرمان
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