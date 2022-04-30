تشافي: فاتي سيشارك أمام مايوركا.. واحترم كومان على الرغم من تصريحاته

السبت، 30 أبريل 2022 - 14:51

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على تعافي أنسو فاتي لاعب الفريق بشكل كامل وعن وجوده في قائمة مباراة فريقه أمام ريال مايوركا.

ويلعب برشلونة مع مايوركا غدا الأحد على ملعب كامب نو في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي خلال المؤتمر الخاص بالمباراة: "القائمة سيتم الإعلان عنها غدا وسيتواجد أنسو فاتي بها وإذا سار كل شيء على ما يرام فإنه سيشارك لبعض الدقائق".

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واستمر "دي يونج لاعب هام جدا لنا في الحاضر والمستقبل، كانت لدي محادثة معه صباح اليوم وهو الآن أكثر هدوء، لقد قدم أداء جيد في بعض المباريات ويجب علينا أن نجعل ذلك يستمر".

وتابع "ريال مدريد قد يحققون اللقب اليوم وإذا حدث سنقدم لهم التهنئة"

وواصل "نيكولاس جونزاليس لديه كسر في إصبعه بسبب تدخل في التدريبات مع فاتي".

وأضاف "تصريح كومان؟ مشاعري لم تتغير تجاه رونالد كومان، لدي احترام وإعجاب كبيرين به لأنه جاء في وقت صعب ويجب علينا أن نشكره لأنه مشجع وأسطورة لهذا النادي، والآن ما علينا فعله هو تشجيع برشلونة وأن نكون متحدين".

رونالد كومان كان قد تحدث قائلا بأنه قد رحل عن برشلونة والفارق 8 نقاط مع ريال مدريد والآن أصبح الفارق ضعف عدد النقاط.

وأردف "خافيير أجيري لديه خبرة كبيرة وهو مدرب رائع وشخص متواضع وصادق".

وشدد "شراء عقد أداما؟ لا أريد الحديث حول الموسم القادم لأننا نركز على أهدافنا الحالية، أداما تراوري يساعدنا كثيرا وهذا ما أخبرته به على الرغم من عدم مشاركته كثيرا لكنه جناح رائع ويستطيع مراوغة لاعبين أو ثلاثة ونفس الحال لديباي والآخرين وأنا سعيد لأجله".

وأتم "في برشلونة يجب أن يكون لديك لاعبين بمستوى عال في كل مركز والجميع يجب أن يكون جاهزا للمشاركة".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة عن إشبيلية صاحب المركز الثاني و15 نقطة عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

ويحتاج ريال مدريد إللى نقطة واحدة فقط لضمان حسم الدوري بشكل رسمي للمرة الـ 35 في تاريخه.

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