نادال يضرب ركلة بداية مباراة ريال مدريد وإسبانيول

السبت، 30 أبريل 2022 - 13:31

كتب : FilGoal

رافاييل نادال

أعلن ريال مدريد في بيان رسمي عن تكريم رافاييل نادال لاعب التنس الإسباني قبل بداية مباراة الفريق أمام إسبانيول.

ويلعب ريال مدريد مع إسبانيول بعد قليل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.

وأعلن النادي في بيان إن نادال سيقوم بتنفيذ ركلة بداية المباراة في أرض الملعب تكريما له على الوصول للقب الجراند سلام رقم 21 في مسيرته كأكثر لاعب في التاريخ بعد تتويجه بلقب أستراليا المفتوحة.

أخبار متعلقة
تقرير تركي: مصطفى محمد خيار تورنت الأساسي أمام سيفاس سبور تشكيل ليفربول - صلاح وأرنولد على دكة البدلاء أمام نيوكاسل كاسانو: إذا انضم لوكاكو لـ برشلونة لن أشاهد لهم أي مباراة بعد ذلك

ومن المعروف عن نادال تشجيعه لريال مدريد وحضوره الكثير من المباريات في ملعب سانتياجو برنابيو، كما أنه قد حصل على العضوية الشرفية للنادي.

ويحتاج ريال مدريد لتحقيق التعادل فقط أمام إسبانيول لضمان تتويجه رسميا بلقب الدوري الإسباني قبل أربع جولات على النهاية وللمرة الـ 35 في تاريخه.

ريال مدريد إسبانيول الدوري الإسباني
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد - كاسيميرو في الدفاع وتغييرات كثيرة في مباراة حسم الدوري "السحر مستمر".. ديفيد سيلفا مستمر مع سوسيداد لعام آخر مؤتمر أنشيلوتي: ما قاله بوكيتينو عن بقاء مبابي؟ المدربون لا يقولون الحقيقة برشلونة لن يلعب في كامب نو الموسم بعد المقبل كومان يكسر صمته: غادرت والفارق مع ريال مدريد 8 نقاط.. الآن أصبح الضعف ماركا: انتهاء موسم سيرجي روبرتو مع برشلونة تقرير: برشلونة يستهدف رومانيولي.. ويحلم بمدافع بايرن ميونيخ ريال مدريد يخطط لتجديد تعاقد ثلاثي الفريق
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد - كاسيميرو في الدفاع وتغييرات كثيرة في مباراة حسم الدوري 3 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل شتوتجارت – عودة مرموش أمام فريقه السابق 5 دقيقة | الدوري الألماني
الدوري التركي – كوكا أساسي مع كونيا ضد كاراجمروك.. وتريزيجيه يواجه فريقه السابق 16 دقيقة | المحترفون
نادال يضرب ركلة بداية مباراة ريال مدريد وإسبانيول ساعة | الدوري الإسباني
مباشر في إنجلترا - نيوكاسل (0) (1) ليفربول.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير تركي: مصطفى محمد خيار تورنت الأساسي أمام سيفاس سبور ساعة | المحترفون
تشكيل ليفربول - صلاح وأرنولد على دكة البدلاء أمام نيوكاسل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كاسانو: إذا انضم لوكاكو لـ برشلونة لن أشاهد لهم أي مباراة بعد ذلك 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 انتهت نهائي كأس الطائرة -الزمالك (3)-(1).. الأبيض بطل الكأس 3 تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية 4 دوري أبطال إفريقيا - بترو أتليتكو يطيح بـ صنداونز في لقاء بطله الـVAR