نادال يضرب ركلة بداية مباراة ريال مدريد وإسبانيول

أعلن ريال مدريد في بيان رسمي عن تكريم رافاييل نادال لاعب التنس الإسباني قبل بداية مباراة الفريق أمام إسبانيول.

ويلعب ريال مدريد مع إسبانيول بعد قليل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.

وأعلن النادي في بيان إن نادال سيقوم بتنفيذ ركلة بداية المباراة في أرض الملعب تكريما له على الوصول للقب الجراند سلام رقم 21 في مسيرته كأكثر لاعب في التاريخ بعد تتويجه بلقب أستراليا المفتوحة.

ومن المعروف عن نادال تشجيعه لريال مدريد وحضوره الكثير من المباريات في ملعب سانتياجو برنابيو، كما أنه قد حصل على العضوية الشرفية للنادي.

ويحتاج ريال مدريد لتحقيق التعادل فقط أمام إسبانيول لضمان تتويجه رسميا بلقب الدوري الإسباني قبل أربع جولات على النهاية وللمرة الـ 35 في تاريخه.