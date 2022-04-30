بيان - اتحاد الكرة يخاطب "كاف" لاختيار ملعب محايد لنهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت، 30 أبريل 2022 - 01:02

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أصدر اتحاد الكرة بيانا إعلاميا، كشف من خلاله عن مخاطبته لاتحاد الكرة الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل رسمي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

جاء ذلك أثناء سريان البطولتين على حد وصف بيان الاتحاد، وذلك للتشديد على ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص، وإقامة المباراة النهائية في كلتا البطولتين على ملاعب محايدة بعيدا عن الفرق أطراف المباراتين.

وأبدى اتحاد الكرة المصري تحفظه على إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية 2021-2022 على أرض أي من الدول الأربع التي وصلت فرقها للدور نصف النهائي، وهي مصر والجزائر ومالغرب وأنجولا.

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واختتم الاتحاد بيانه مطالبا بالحياد التام في مثل هذه الأمور.

ويلعب الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي، بينما يلعب الوداد المغربي مع بترو أتلتيكو الأنجولي.

وانتشرت أنباء عن اتجاه داخل الاتحاد الإفريقي لاختيار المغرب من أجل إقامة نهائي دوري الأبطال.

وعلم FilGoal.com أن هذه الأنباء أثارت غضب بعض أعضاء المكتب التنفيذي، خصوصا الجانب السنغالي الذي حصل سابقا على وعود بإقامة النهائي في بلاده. (طالع التفاصيل)

على الجانب الآخر غادر ممثلا مصر في الكونفدرالية من ربع النهائي، وهما المصري على يد نهضة بركان المغربي، وبيراميدز على يد مازيمبي الكونغولي.

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