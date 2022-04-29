غضب سنغالي.. هل يتغير موقف "كاف" من إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب؟

الجمعة، 29 أبريل 2022 - 20:50

كتب : محمد عبد العظيم

لقب دوري أبطال إفريقيا

علم FilGoal.com من مصدر داخل المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأن خروج أنباء استقرار المكتب على المغرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا قد أثارت غضب بعض الأعضاء.

جاء ذلك حيث كانوا هؤلاء الأعضاء يؤيدون فكرة إقامة النهائي في غرب إفريقيا، خصوصا الجانب السنغالي الذي عبر عن غضبه بعدما حصل على وعد مسبق بأن النهائي سيقام في السنغال.

حتى الآن تميل غالبية أصوات أعضاء المكتب التنفيذي للمغرب، والسبب في ذلك هو جاهزية المغرب لاستضافة المباراة النهائية بسعة كاملة.

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وقدم الاتحاد السنغالي بدوره ضمانات بأن تقام المباراة على ملعب ديامناديو بسعة كاملة، لكن المكتب التنفيذي غير واثق من نجاح تلك الفكرة خاصة مع بعد السنغال عن باقي بلاد الفرق الأربعة في نصف النهائي.

ويحاول باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التوصل لحل مع جميع أعضاء المكتب التنفيذي، حيث لم يبدِ أي رأي صريح في هذا الأمر، الذي سيتم حسمه بالتصويت النهائي بين الأعضاء.

ومن المنتظر أن يحسم هذا الملف خلال أيام قليلة، حيث تم تحديد 28 مايو كموعد مقترح لنهائي دوري الأبطال، و22 مايو لنهائي كأس الكونفدرالية.

ويتواجد الأهلي ووفاق سطيف الجزائري والوداد المغربي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المغرب دوري أبطال إفريقيا السنغال كأس الكونفدرالية كاف
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