طبيب الأهلي يكشف مستجدات إصابة السولية وعبد القادر وفرصهما في اللحاق بمواجهة وفاق سطيف

تحدث أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي عن تطورات إصابة أحمد عبد القادر وموقف عمرو السولية لاعب وسط الفريق.

وقال أبو عبلة عبر موقع الأهلي الرسمي: "حالة ‏أحمد عبد القادر مطمئنة بعد إصابته في الكتف، ويخضع لبرنامج علاجي ‏وتأهيلي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية".

وأضاف "فرص عبد القادر كبيرة في اللحاق بمباراة وفاق سطيف في نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح "موقفه من التواجد في تدريبات الفريق سوف يتحدد بشكل نهائي ‏بعد مباراة سيراميكا كليوباترا".

وتعرض عبد القادر للإصابة في الكتف خلال مواجهة الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وغاب عبد القادر عن مباراة الأهلي وطلائع الجيش الأخيرة في الدوري، كما يستمر غيابه عن ‏مباراة سيراميكا غدا، فيما سيتم تقييم حالته في المران الأول للفريق بعد مباراة سيراميكا في ‏بداية التحضير لمباراة وفاق سطيف.

وفيما يخص عمرو السولية قال أبو عبلة: "حالة السولية مطمئنة إلى حد كبير ‏بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية خلال مباراة طلائع الجيش التي لم يستطع استكمالها".

وأضاف "سيتم تحديد موقفه من المشاركة بالتدريبات الجماعية مع الفريق في بداية التحضيرات لمباراة وفاق ‏سطيف الجزائري".

وأوضح "سيتم تقييم حالة السولية بعد مباراة سيراميكا غدا".

وخاض عمرو السولية تدريبات منفردة اليوم اشتملت على الجري حول الملعب على هامش ‏مران الفريق وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، ضمن البرنامج الخاص به لتجهيزه للعودة إلى ‏المشاركة في المران الجماعي.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران على ملعب التتش للحديث ‏في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة سيراميكا.‏‏

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد السبت على ملعب ‏المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر في بطولة الدوري الممتاز.‏