كارتيرون: لا أتابع الزمالك.. وهذه حقيقة مفاوضات الاتفاق مع بنشرقي وأوباما

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الاتفاق السعودي عن صراع الفريق للنجاة من الهبوط، وعن علاقته بنادي الزمالك الذي كان مدربه السابق، وحقيقة تفاوض ناديه الحالي مع لاعبي القلعة البيضاء.

وقال كارتيرون عن وضع الاتفاق الصعب في تصريحاته لصحيفة الاتحاد الإماراتية: "هذا هو الحافز بالنسبة لي لأني كنت أعرف موقف الاتفاق قبل أن آتي".

وأضاف "يجب أن نتواضع ونقاتل في كل مباراة حتى نتمكن من النجاح. الاتفاق بحاجة إلى معجزة ولكننا سنواصل العمل بقوة".

وعن الفارق بين الدوري السعودي والدوري المصري والدوري المغربي قال المدرب الفرنسي: "الدوري السعودي أفضل كثيرا. لدينا 7 لاعبين أجانب والمستوى مرتفع".

وأوضح "في المغرب هناك القليل من الفرق الجيدة مثل الرجاء والوداد ونهضة بركان، وفي مصر هناك الزمالك والأهلي وبيراميدز. المنافسة في السعودية أصعب"

وبسؤاله عما إذا كان يتابع الزمالك حتى الآن قال كارتيرون: "لا، الآن أنا أتابع الاتفاق".

وعن أنباء مفاوضات الاتفاق مع أشرف بنشرقي ويوسف أوباما لاعبي الزمالك أوضح "كل هذا صنعه الزمالك من أجل قيمة اللاعبين. في موقفنا الحالي لا يمكننا التفكير في لاعبين بل في البقاء بالدوري".

وعن إمكانية عودته إلى مصر قال الفرنسي: "لدي ملايين الأصدقاء في مصر وسأعود في المستقبل بالتأكيد، أينما سيحتاجونني. ربما عبر بوابة المنتخب".

ويحتل الاتفاق المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 24 نقطة من 24 مباراة، بفارق نقطة نقطتين عن التعاون صاحب أول مراكز النجاة من الهبوط (الثالث عشر برصيد 26 نقطة)، والذي لعب مباراة أكثر، حيث يملك الاتفاق مباراة مؤجلة مع الهلال.