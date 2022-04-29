بينها مباراة لمنتخب السعودية.. فيفا يكشف أكثر المباريات التي تشهد إقبالا في كأس العالم 2022

الجمعة، 29 أبريل 2022 - 23:02

كتب : FilGoal

كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وصول 23.5 مليون طلب لتذاكر كأس العالم 2022 في آخر فترة مبيعات سحب الاختيار العشوائي التي انتهت الخميس.

وأشار البيان أن "الأرجنتين والبرازيل وإنكلترا وفرنسا والمكسيك والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تقدما بالطلبات".

أكثر طلبات شراء لتذاكر مباريات:

الأرجنتين × المكسيك - 26 نوفمبر 2022 (المجموعة الثالثة)

السعودية × بولندا - 26 نوفمبر 2022 (المجموعة الثالثة)

إنجلترا × الولايات المتحدة الأمريكية - 25 نوفمبر 2022 (المجموعة الثانية)

المباراة النهائية – 18 ديسمبر 2022

سيتلقى المتقدمون رسالة بريد إلكتروني بنتيجة طلبهم قبل 31 مايو، وهو اليوم الذي تبدأ فيه مرحلة الدفع.

في حالة الحصول على التذاكر، يجب عليك حجز الإقامة وطلب بطاقة Hayya من خلال الموقع الرسمي للقيام بالأعمال الورقية اللازمة والتسجيل لدخول الدولة.

ومن لم تسنح له فرصة شراء تذاكر ستتاح لهم فرصة أخرى والتي سيتم إطلاقها من خلال موقع FIFA.

وأعلن فيفا في شهر مارس الماضي بيع أكثر من 800 ألف تذكرة في مرحلة المبيعات الافتتاحية.

اقرأ أيضا

سيناريوهات التأهل القاري عن الدوري المصري خلال 60 يوما

كيف تحصل الأندية على نقاط لقاء الرجاء بسبب التزوير

غزل المحلة ينفي توقيع لاعبا الفريق لـ الزمالك

الكشف عن حكام مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف

كيف تم إيقاف أوباما رغم عدم حصوله على إنذار ضد المصري

تذاكر كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
نرشح لكم
"السحر مستمر".. ديفيد سيلفا مستمر مع سوسيداد لعام آخر مؤتمر أرتيتا: ساكا يتعافى بشكل جيد.. وبيليرين ضمن خططنا مؤتمر أنشيلوتي: ما قاله بوكيتينو عن بقاء مبابي؟ المدربون لا يقولون الحقيقة أبراهام عن مغادرته تشيلسي: رأيت صلاح ولوكاكو ودي بروين رحلوا ليصبحوا الأفضل في العالم رانجنيك مديرا فنيا لمنتخب النمسا.. ومانشستر يونايتد يوضح موقفه مؤتمر كلوب: تجديد تعاقدي إشارة لصلاح وماني.. ورسالة لمحلل أداء نيوكاسل إنجاز جديد ومعادلة رقم رونالدو.. صلاح يفوز بجائزة رابطة النقاد والصحفيين الإنجليزية دوري المؤتمر - ليستر يتعادل مع روما بالنيران الصديقة.. و5 أهداف على الجانب الآخر
أخر الأخبار
بينها مباراة لمنتخب السعودية.. فيفا يكشف أكثر المباريات التي تشهد إقبالا في كأس العالم 2022 22 دقيقة | أوروبا
حوار في الجول - حارس وفاق سطيف: الأهلي ليس أقوى كثيرا من الترجي.. والشناوي كان يمكنه اللعب في أوروبا 43 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
منافس الأهلي – وفاق سطيف يكتسح أولمبي المدية برباعية في الدوري الجزائري ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في الدوري – إنبي (2) (2) البنك وفيوتشر (3) (0) المقاصة.. تعااادل قاااتل 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل الدوري - منسي وفيصل يقودان هجوم البنك الأهلي.. وإيبوكا أساسي مع إنبي 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل الدوري - فيوتشر بالقوة الضاربة.. وفهمي يقود هجوم مصر للمقاصة 2 ساعة | الدوري المصري
قائمة سيراميكا كليوباترا - صالح جمعة وباسم مرسي على رأس خيارات مواجهة الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
غضب سنغالي.. هل يتغير موقف "كاف" من إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب؟ 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت نهائي كأس الطائرة -الزمالك (3)-(1).. الأبيض بطل الكأس 4 تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية