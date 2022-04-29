بينها مباراة لمنتخب السعودية.. فيفا يكشف أكثر المباريات التي تشهد إقبالا في كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وصول 23.5 مليون طلب لتذاكر كأس العالم 2022 في آخر فترة مبيعات سحب الاختيار العشوائي التي انتهت الخميس.

وأشار البيان أن "الأرجنتين والبرازيل وإنكلترا وفرنسا والمكسيك والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تقدما بالطلبات".

أكثر طلبات شراء لتذاكر مباريات:

الأرجنتين × المكسيك - 26 نوفمبر 2022 (المجموعة الثالثة)

السعودية × بولندا - 26 نوفمبر 2022 (المجموعة الثالثة)

إنجلترا × الولايات المتحدة الأمريكية - 25 نوفمبر 2022 (المجموعة الثانية)

المباراة النهائية – 18 ديسمبر 2022

سيتلقى المتقدمون رسالة بريد إلكتروني بنتيجة طلبهم قبل 31 مايو، وهو اليوم الذي تبدأ فيه مرحلة الدفع.

في حالة الحصول على التذاكر، يجب عليك حجز الإقامة وطلب بطاقة Hayya من خلال الموقع الرسمي للقيام بالأعمال الورقية اللازمة والتسجيل لدخول الدولة.

ومن لم تسنح له فرصة شراء تذاكر ستتاح لهم فرصة أخرى والتي سيتم إطلاقها من خلال موقع FIFA.

وأعلن فيفا في شهر مارس الماضي بيع أكثر من 800 ألف تذكرة في مرحلة المبيعات الافتتاحية.

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