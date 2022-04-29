تشكيل الدوري - فيوتشر بالقوة الضاربة.. وفهمي يقود هجوم مصر للمقاصة

يدخل فيوتشر مواجهة مصر للمقاصة في الجولة 17 من الدوري المصري بالقوة الضاربة.

وأعلن علي ماهر المدير الفني لـ فيوتشر تشكيله الذي ضم كل من ناصر ماهر وأيمن الصفاقسي وأحمد رفعت وأحمد عاطف.

في المقابل يقود محمود فهمي هجوم الفريق الفيومي.

جاء تشكيل فيوتشر

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: جوناثان نجويم - سعد سمير – محمود مرعي – عمر كمال عبد الواحد

الوسط: غنام محمد – ناصر ماهر – محمد رضا

الهجوم: أحمد رفعت – أحمد عاطف – أيمن الصفاقسي

وجاء تشكيل المقاصة

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: علي فتحي – أحمد صبيحة – أحمد منعم – هشام حافظ

الوسط: محمد محسن "ليلة" – خالد صلاح – سعيد الونش

الهجوم: محمد عادل "أمو" – محمود فهمي – محمود عماد

ويحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 25 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل مصر للمقاصة المركز السابع عشر -قبل الأخير- برصيد 10 نقاط من 16 مباراة.

اقرأ أيضا

سيناريوهات التأهل القاري عن الدوري المصري خلال 60 يوما

كيف تحصل الأندية على نقاط لقاء الرجاء بسبب التزوير

غزل المحلة ينفي توقيع لاعبا الفريق لـ الزمالك

الكشف عن حكام مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف

كيف تم إيقاف أوباما رغم عدم حصوله على إنذار ضد المصري