تشكيل الدوري – بيكهام وكناريا في وسط سموحة.. وعودة صبحي لمرمى فاركو

الجمعة، 29 أبريل 2022 - 20:43

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو فاركو بهدف مودي في شباك الزمالك

يقود مروان حمدي هجوم سموحة في مواجهة فاركو ضمن لقاءات الجولة 17 من الدوري المصري.

ويبدأ أحمد رمضان "بيكهام" ومحمد متولي "كناريا" في وسط الفريق السكندري.

في المقابل عاد محمد صبحي لحراسة عرين فاركو بعدما غاب عن المباراة الماضية.

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ويبدأ شكري نجيب وأحمد شريف في هجوم الفريق.

وجاء تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: شريف رضا – رجب نبيل – أحمد حكم – خالد عبد الفتاح

الوسط: أحمد رمضان "بيكهام" – محمد متولي "كناريا" – محمد عبد العاطي

الهجوم: عبد الكبير الوادي – مروان حمدي – صديق أوجولا

وجاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: أحمد عبد العزيز "مودي" - عبد الله بكري – رامي صبري

الوسط: عزمي غومة –كينجسلي سوكاري – محمود حمادة – أحمد البحراوي – جيفرسون إنكادا

الهجوم: أحمد شريف – شكري نجيب

ويحتل سموحة المركز الرابع برصيد 26 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 22 نقطة من 16 مباراة.

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