"السحر مستمر".. ديفيد سيلفا مستمر مع سوسيداد لعام آخر

أعلن نادي ريال سوسيداد تمديد تعاقد ديفيد سيلفا لموسم آخر، ينتهي في 2023.

وقضى سيلفا موسمين بقميص النادي الباسكي عقب رحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي.

واستطاع سيلفا قيادة ريال سوسيداد للفوز بلقب كأس ملك إسبانيا والتأهل لمسابقة الدوري الأوروبي.

ووصف سوسيداد التجديد "ضروري في كل من الملعب وفي غرفة الملابس ونموذج للاعبين الأصغر سنا".

سيلفا (36 عاما) بدأ مسيرته مع فالنسيا بين 2004 وحتى 2010، توج خلالها بلقب كأس ملك إسبانيا.

ثم قضى 10 مواسم كاملة بقميص مانشستر سيتي حصد خلالها 14 لقبا متنوعا.

عاد لإسبانيا مجددا من بوابة سوسيداد وخاض 56 مباراة وسجل 3 أهداف في جميع المسابقات.

مع منتخب إسبانيا خاض 125 مباراة وكان جزءا من الفريق الذي حقق لقبي يورو 2008 و2012 وكأس العالم 2010.

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