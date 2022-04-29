المصري يعلن إصابة محمد بلح بقطع في الرباط الصليبي
الجمعة، 29 أبريل 2022 - 20:21
كتب : FilGoal
كشف النادي المصري عن تشخيص إصابة محمد بلح المهاجم الفلسطيني في صفوف الفريق.
محمد بلح
النادي : المصري
وأعلن المصري إصابة محمد بلح بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وتعرض المهاجم الفلسطيني للإصابة خلال أحد الحصص التدريبية في معسكر الفريق بـ برج العرب.
محمد بلح انضم للنادي المصري بداية الموسم الجاري قادما من فريق الصداقة الفلسطيني.
صاحب الـ28 عاما شارك مع المصري في 7مباريات. لم يسجل فيهم أي هدف.
ويعد بلح مهاجما دوليا، مثل منتخب فلسطين في 9 مباريات. سجل فيهم هدفا واحدا.
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