بالأرقام.. زيزو ساهم بـ 50% من أهداف الزمالك بالدوري في الموسم الحالي

يبرهن أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك والمنتخب الوطني يوما بعد يوم أنه الرقم الصعب داخل قوام الفريق الأبيض خلال الموسم الحالي.

وقاد زيزو نادي الزمالك لتحقيق فوزا غاليا على حساب المصري بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت، الخميس ضمن الجولة الـ16 من الدوري.

وسجل زيزو هدف الزمالك الأول في شباك المصري بعدما نفذ ضربة ثابتة بطريقة رائعة سكنت شباك أحمد مسعود في الدقيقة 61.

بهدف زيزو في شباك المصري وصلت مساهمات صاحب الـ26 عاما إلى 50 % من أهداف الزمالك من الدوري سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف خلال الموسم الحالي.

ولعب الزمالك خلال الموسم الحالي من مسابقة الدوري 16 مباراة سجل 30 هدفا، ساهم زيزو بـ15 هدفا من بينهم حيث سجل 10 أهداف وصنع 5.

ركلات الجزاء

يملك أحمد سيد زيزو نسبة نجاح 100% خلال تنفيذ ركلات الجزاء خلال الموسم الحالي بالدوري حيث نفذ 7 ركلات سجلهم جميعا.

وسجل زيزو من ركلات جزاء في مرمى إنبي وطلائع الجيش والأهلي والإسماعيلي والبنك الأهلي و هدفين في فيوتشر.

كما سجل زيزو هدفا في شباك الجونة بعد تمريرة بينية من إمام عاشور وفي الاتحاد من تسديدة قوية والمصري من ضربتة ثابتة على حدود منطقة الجزاء.

صناعة الأهداف

صنع زيزو 5 اهداف خلال 14 مباراة من أصل 16 جولة خاضها نادي الزمالك بالموسم الحالي من الدوري.

وقدم زيزو التمريرات الخمسة الحاسمة في مباريات طلائع الجيش وإنبي والإسماعيلي ومصر للمقاصة والاتحاد.

هداف الدوري

يتصدر زيزو ترتيب هدافي الدوري خلال الموسم الحالي برصيد 10 اهداف متفوقا على أوجستينيو مابولولو مهاجم الاتحاد صاحب الـ7 أهداف.

ويأتي خلفهما محمد هلال لاعب البنك الأهلي ومروان حمدي مهاجم سموحة وجون إيبوكا هداف إنبي رصيد 6 أهداف.

صفقة رابحة

زيزو انضم لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية 2019 قادما من موريرينسي البرتغالي.

وشارك زيزو مع الزمالك خلال 129 مباراة سجل 30 وصنع 23 بجميع المسابقات وتبلغ قيمته السوقية حاليا 2 مليون يورو وفقا لـ"ترانسفير ماركت".