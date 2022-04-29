مؤتمر أنشيلوتي: ما قاله بوكيتينو عن بقاء مبابي؟ المدربون لا يقولون الحقيقة

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن مباراة فريقه المرتقبة أمام إسبانيول، السبت ضمن الجولة الـ34 من الدوري.

ويحتاج ريال مدريد لنقطة واحدة خلال الجولات الـ5 المتبقية ليتوج رسميا بلقب الموسم الحالي من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "لم نفكر في الاحتفالات ولكن إذا فزنا فسنحتفل مثلما يفعل الجميع لكننا علينا الفوز أولا".

وأضاف "الفريق قدم أداء جيد للغاية في الدوري حتى الآن لقد استطعنا تحقيق النقاط الثلاثة خلال كل المباريات المهمة تقريبا".

وكشف "ديفيد ألابا سيغيب عن مواجهة إسبانيول، وننتظر موقفه من اللعب أمام مانشستر سيتي".

وعن تصريحات ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان عن بقاء كيليان مبابي بالنادي الفرنسي قال: "لا يستطيع المدربون في المؤتمر الصحفي قول الحقيقة كاملة وهذا أمر طبيعي، نحن هنا نفكر فقط في شيئين الفوز على إسبانيول والتأهل يوم الأربعاء".

وكان بوكيتينو قد شدد على بقاء مبابي ضمن صفوف سان جيرمان خلال الموسم المقبل وتجديدي تعاقده بنسبة 100 % (طالع التفاصيل).

وفاز مانشستر سيتي على ريال مدريد 4-3 في مباراة رائعة بملعب الاتحاد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويلتقي الفريقان يوم الأربعاء في لقاء الإياب.

وواصل "من الممكن أن يشارك توني كروس كلاعب وسط مدافع بعدما أدى بشكل جيد أمام إشبيلية في الشوط الثاني ولدينا مشاكل في الدفاع ويمكننا الاستعانة بكاسيميرو مع منح الفرصة لسيبايوس وكامافينجا".

وأردف "أعتقد أن كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور يمكن إراحتهما ليس لأن المباراة سهلة ولكن خوفا من خطر التعرض للإصابة".

وتابع "مارسيلو عانى لأنه لم يلعب كثيرا لكنه محترف رائع ويشعر بثقل كونه قائدا مثاليا للفريق ودائما ما يحظى بكامل احترامي".

وتحدث عن نجله ومساعده في ريال دافيدي قائلا: "دافيدي مساعد جاد وكفء للغاية الجهاز الفني شاب ونحن نمزج الحماس مع خبرتي، هو ابني ومن الصعب علي التحدث وهو هنا لأنه كفء و في المستقبل يمكن أن يكون مدربا جيدا".

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة بفارق 15 نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 63 نقطة قبل 5 جولات من نهاية البطولة.

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