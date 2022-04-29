رانجنيك مديرا فنيا لمنتخب النمسا.. ومانشستر يونايتد يوضح موقفه

أتم الاتحاد النمساوي لكرة القدم اتفاقه مع رالف رانجنيك المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد لتولي المهمة الفنية لمنتخب بلاده.

وكشف يونايتد قبل عدة أيام تعاقده مع الهولندي إريك تين هاج رسميا قادما من أياكس لتدريب الفريق.

وأعلن النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي تعيين رالف رانجنيك مديرا فنيا للمنتخب النمساوي وكتب " رالف رانجنيك مدير فني جديد للمنتخب النمساوي".

وأضاف "المدرب صاحب الـ63 عاما سيبدأ مهمته في نهاية شهر مايو للمشاركة في مباريات دوري الأمم الأوروبية مع كرواتيا والدنمارك وفرنسا عقب نهاية الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي".

وأوضح "وقع رانجنيك عقدًا لمدة عامين مع النمسا سيتم تمديده تلقائيا لمدة عامين آخرين في حالة التأهل لبطولة أوروبا 2024، وسيدمج وظيفته مع دوره الاستشاري في أولد ترافورد كما هو مخطط له".

Ralf has been appointed as manager of Austria from the end of 2021/22, but will remain at United in a consultancy role.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) April 29, 2022

وقال رانجنيك: "سأتولى منصب المدير الفني للمنتخب النمساوي في نهاية الموسم ، لكنني سأواصل دوري الاستشاري مع مانشستر يونايتد".

وواصل" شرف لي تدريب منتخب النمسا لكني أتطلع أيضا لاللقيام بدوري في مساعدة مانشستر يونايتد للعودة إلى مكانته الطبيعية"

واختتم" خوض بطولة أوروبا في ألمانيا مع فريق شاب متعطش للنجاح يملأني بترقب كبير".

وتولى رانجنيك مهمة تدريب يونايتد بشكل مؤقت في شهر نوفمبر الماضي خلفا لأولي جونار سولشاير.

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