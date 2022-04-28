كلوب يكشف دور زوجته ومساعده في تجديد التعاقد مع ليفربول

كشف يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول دور زوجته أولا وبيب ليندرز مساعده في تجديد تعاقده مع الريدز.

وجدد ليفربول تعاقد كلوب لعامين ليمتد حتى صيف 2026. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب في حواره مع موقع النادي: "عندما تحدثت حول تجديد عقدي، كان اتفاقا خاصا في عام 2024 وأهم عقد وقعته في حياتي كان مع زوجتي أولا".

وأضاف "من حيث بدأت مجددا، جلسنا على الطاولة في المطبخ، وقالت لي لا أستطيع رؤيتنا نرحل في 2024، فقلت: ماذا؟! لا حقا مع كل الأشخاص الذين حولنا".

وأكمل "عندما فكرت في الأمر، كان من الواضح أنني بحاجة إلى إجراء محادثة أخرى مهمة حقا، وكانت تلك المحادثة مع بيب ليندرز هو رجل مُحفز".

وواصل "ربما يكون السبب الرئيسي لذلك هذا الرجل واتصالنا يتجاوز أشياء كرة القدم. عندما قال نعم أنا معك".

وأتم "كان من الواضح أننا منفتحون على أي نوع من المحادثات. لهذا السبب نجلس هنا الآن".

الموسم الحالي يسعى الريدز لتحقيق الرباعية، فازوا بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، وينافسون على ألقاب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وخلق يورجن كلوب وحشا كاسرا في ليفربول، حيث قاد مدرب ماينز ودورتموند السابق، الريدز في 371 مباراة حقق فيهم 232 انتصارا و77 تعادلا و62 هزيمة.

وعلى رأس عديد البطولات التي حققها مع الفريق، يأتي لقب الدوري في 2020 ولقب دوري أبطال أوروبا في 2019، بجانب فوزه بجائزة أفضل مدرب في العالم من فيفا في 2019 و2020.

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