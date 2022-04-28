رايولا يرد بقوة على شائعة وفاته: وضعي الصحي؟ أنا غاضب للغاية

نفى مينو رايولا وكيل اللاعبين التقارير الإيطالية التي أعلنت وفاته، مهاجما وسائل الإعلام التي نقلت الخبر.

وكتب رايولا عبر تويتر: "وضعي الصحي الحالي لمن يتساءلون، هو أنني غاضب. يقتلوني للمرة الثانية في 4 أشهر، يبدو أنني قادر على العودة من الموت"

نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن الطبيب المعالج لوكيل اللاعبين مينو رايولا، أنه "مازال يقاتل من أجل البقاء"، بعد انتشار تقارير عدة تعلن وفاته.

ماذا حدث؟

في وقت سابق قالت جريدة إل ميساجيرو الإيطالية، إن وكيل اللاعبين الشهير، الإيطالي مينو رايولا، قد وافته المنية اليوم الخميس عن عمر يناهز الـ 54 عاما، الأمر الذي عادت ونفته تقارير هولندية أخرى أكدت أن رايولا مازال على قيد الحياة.

FLASH | Mino #Raiola gravissimo al San Raffaele, Zangrillo: "Sta combattendo". Il primario: "Indignato da chi specula sulla sua vita" #ANSA — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) April 28, 2022

ولكن بعد مرور دقائق، وبحسب موقع NOS الهولندي، أكد فورتيس رودريجيز مساعد مينو رايولا عدم وفاته، ولكنه أوضح أن حالته "حرجة للغاية".

رايولا وكيل لعدد كبير من اللاعبين، على رأسهم إرلينج هالاند وبول بوجبا وزلاتان إبراهيموفيتش.

وكانت تقارير ألمانية قد أشارت في يناير الماضي إلى أن رايولا كان لديه عدوى في الرئة تسببت في مشاكل صحية بالغة.

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