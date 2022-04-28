بوكيتينو: سأبقى في سان جيرمان بنسبة 100%.. وكذلك مبابي

الخميس، 28 أبريل 2022 - 15:45

كتب : FilGoal

كيليان مبابي وماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

رد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان على الأنباء المتداولة بشأن رحيله عن الفريق الباريسي نهاية الموسم الحالي.

وكنت سكاي سبورتس قد أشارت إلى أن المدرب الأرجنتيني لا يشعر بالاستقرار في فرنسا مع إقامته في فندق حتى وقت قريب وتواجد عائلته في لندن.

وقال بوكيتينو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "سأبقى في باريس بنسبة 100% والأمر كذلك لكيليان مبابي".

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وأوضح "وفقا لما أشعر به وأعلمه أعتقد أن مبابي سيبقى بنسبة 100% الموسم المقبل لكن لا أعلم ماذا سيحدث لاحقا في كرة القدم يمكنك توقع أشياء كثيرة".

وأشارت العديد من التقارير إلى اتفاق مبابي مع ريال مدريد على الانتقال لصفوف متصدر الدوري الإسباني بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي وسط محاولات مكثفة من النادي الفرنسي لتجديد التعاقد والحفاظ على اللاعب.

ويرغب باريس سان جيرمان في الاحتفاظ بخدمات مبابي خلال الموسم المقبل تزامنا مع استضافة قطر لمنافسات كأس العالم 2022.

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