مباراة غيرت مسيرتي - عبد العزيز توفيق.. ثقة طه بصري وتسديدة أمام الكونغو

الخميس، 28 أبريل 2022 - 15:30

كتب : رضا السنباطي

سموحة عبد العزيز توفيق

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

FilGoal.com يقدم سلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسار مسيراتهم.

عبد العزيز توفيق لاعب إنبي والمصري ومنتخب مصر السابق يتحدث عن مباراة غيرت مسيرته.

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وقال عبد العزيز توفيق لـ FilGoal.com: "مباراة مولودية الجزائر في البطولة العربية موسم 2005-2006 في ربع النهائي، شاركت أساسيا بثقة من الراحل طه بصري في وسط الملعب".

وأضاف "انتصرنا بنتيجة 3-1 وقدمت أداءً مميزا وأصبحت أساسيا على الثنائي سمير صبري وثابت صاروخ".

وأكمل "في ذلك الوقت كنت انضم للمنتخب الأولمبي وساهمت المباراة في استمراري أساسيا مع الفريق حتى انضممت لمنتخب مصر بقيادة حسن شحاتة".

مع منتخب مصر

وتابع "في مواجهة جمهورية الكونغو عام 2008 ضمن تصفيات كأس العالم 2010، شاركت بديلا لأحمد سمير فرج في الجانب الأيسر وساهمت في تسجيل الهدف الثاني بعد اختراقي من الجانب الأيسر والتسديد في المرمى لترتد من الحارس وسجلها أحمد عيد عبد الملك".

وأوضح "ثأثير الأمر كان إيجابيا لدي الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسن شحاتة ومنحني الثقة لاستمراري ضمن عناصر منتخب مصر التي توجت بلقب أمم إفريقيا 2010".

بدأ عبد العزيز توفيق في المنصورة ثم انتقل لنادي إنبي ومنه إلى المصري ثم سموحة ثم طلائع الجيش.

وأخيرا وقع لغزل المحلة لكنه رحل قبل قيده في قائمة الفريق واعتزل.

وتوج توفيق بلقب كأس الأمم الإفريقية 2010 مع منتخب مصر بعدما ارتدى قميص المنتخب في 7 مباريات.

مباراة غيرت مسيرتي عبد العزيز توفيق
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