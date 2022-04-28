"هناك الكثير لتحبه في هذا المكان".. كلوب مستمر مع ليفربول

أعلن ليفربول الإنجليزي تجديد تعاقد يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

ولم يكشف النادي في بيانه مدة تجديد التعاقد، إلا أن شبكة "ذا أثليتك" أشارت إلى استمرار كلوب مع الفريق حتى 2026 بالتجديد لعامين.

وكان متوقعا أن يرحل كلوب بنهاية تعاقده مع الريدز في 2024 للحصول على إجازة إذ سيكون قد استمر مع الفريق لـ 9 مواسم منذ توليه المهمة في أكتوبر 2015، لكن المهمة ستصل لـ 11 عاما.

وقال كلوب في تصريحات لموقع النادي: "هناك الكثير من الكلمات التي يمكنني استخدامها لوصف شعوري تجاه هذه الأخبار، ستكون بداية سعيدة، ومتواضعة ومباركة وامتياز وحماس".

وأضاف "هناك الكثير لتحبه في هذا المكان. كنت أعلم قبل مجيئي إلى هنا، تعرفت عليه بشكل أفضل بعد وصولي والآن أعرف ذلك أكثر من أي وقت مضى".

وتابع "مثل أي علاقة صحية، يجب أن تكون دائما في اتجاهين؛ عليك أن تكون على حق لبعضكما البعض. إن الشعور بأننا كنا على حق تماما مع بعضنا البعض هو ما أوصلني إلى هنا في المقام الأول وهذا هو السبب في أنني قمت بالتجديد في السابق".

وواصل "هذا مختلف بسبب طول الفترة التي قضيناها معا. كان علي أن أطرح على نفسي السؤال: هل من المناسب لليفربول أن أبقى لفترة أطول؟".

وأوضح "جنبا إلى جنب مع المساعدين، بيب ليندرز وبيت كراويتز، توصلنا إلى استنتاج كان نعم!"

وواصل "هناك نضارة حولنا كناد وهذا ما ينشطني. لطالما كنت هنا، كان أصحابنا ملتزمين بشكل لا يصدق وحيويون بشأن هذا النادي ومن الواضح أن هذا ينطبق الآن على مستقبلنا بقدر ما عرفته من قبل".

وأردف "مركز تدريب أكسا الجديد هو منزل رائع لنا وحقيقة أن آنفيلد سيكبر بشكل أكبر قريبا مع تطوير أنفيلد رود، لا أطيق الانتظار لهذا".

واستدرك "نحن فريق يتحرك باستمرار في الاتجاه الصحيح. لدينا فكرة واضحة عما نريد. لدينا فكرة واضحة عن الكيفية التي نحاول بها تحقيق ذلك. هذا دائما مكان رائع للبدء منه".

وأكمل "عندما طرح الملاك إمكانية التجديد لي، سألت نفسي السؤال الذي فكرت فيه علنا. هل لدي الطاقة والحيوية لأمنح نفسي مرة أخرى ما يتطلبه هذا المكان الرائع مني في مكتب المدير؟".

وأتم "لم أكن بحاجة إلى وقت طويل للإجابة في الحقيقة. كانت الإجابة بسيطة للغاية، أنا أحب هنا وأشعر أنني بخير!".

The boss has a special message for you… ❤️ pic.twitter.com/T4vFwYFN9p — Liverpool FC (@LFC) April 28, 2022

الموسم الحالي يسعى الريدز لتحقيق الرباعية، فازوا بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، وينافسون على ألقاب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وخلق يورجن كلوب وحشا كاسرا في ليفربول، حيث قاد مدرب ماينز ودورتموند السابق، الريدز في 371 مباراة حقق فيهم 232 انتصارا و77 تعادلا و62 هزيمة.

وعلى رأس عديد البطولات التي حققها مع الفريق، يأتي لقب الدوري في 2020 ولقب دوري أبطال أوروبا في 2019، بجانب فوزه بجائزة أفضل مدرب في العالم من فيفا في 2019 و2020.

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