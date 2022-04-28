تقرير: النني ضمن قائمة 6 نجوم لإعادة إحياء جالاتاسراي

الخميس، 28 أبريل 2022 - 13:09

كتب : FilGoal

محمد النني

قال تقرير تركي إن محمد النني لاعب أرسنال ومنتخب مصر، ضمن قائمة وضعها جالاتاسراي التركي لإحياء النادي بعد أحد أسوأ مواسمه تاريخيا.

وكشف تقرير موقع A Spor التركي أن جالاتاسراي سيتحرك لضم 6 لاعبين تنتهي عقودهم مع أنديتهم في الصيف الجاري، بعد الانتخابات التي ستجري يوم السبت بين ميتين أوزتورك وإيسريف همامسيوجلو.

ومن بين هؤلاء اللاعبين، يبرز اسم محمد النني الذي ينتهي تعاقده مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري.

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وتضم القائمة كذلك أكسيل فيتسل لاعب وسط دورتموند، وجاسون ديناير مدافع ليون، وجان ميشيل سيري لاعب وسط فولام، وكازميكان كاراتاس ظهير ألتاي سبور، وهنري أونيكرو مهاجم أولمبياكوس.

يذكر أن النني غادر أرسنال على سبيل الإعارة في موسم 2019-2020 إلى بشكتاش التركي، مما جعل الدوري التركي وجهة محتملة لخروجه من لندن.

وينتهي عقد النني بنهاية الموسم الحالي، ولم يكن هناك حديث عن فكرة التجديد له، حتى عاد الحديث عن التجديد في الوقت الحالي بقوة بعد تألق صاحب الـ 29 عاما في انتصارين هامين للغاية أمام تشيلسي ثم مانشستر يونايتد.

ويحتل العملاق التركي المركز الـ 12 في الدوري هذا الموسم قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

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