كلوب: علينا الحذر قبل الإياب ضد فياريال.. وتمريرة صلاح كانت رائعة

حذر يورجن كلوب المدير اللفني لليفربول لاعبيه قبل مواجهة الإياب ضد فياريال مؤكدا أن المواجهة لم تنته بعد.

وفاز ليفربول على فياريال اليوم الأربعاء في ملعب أنفيلد بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث كلوب عن المباراة قائلا: "لعبنا لـ95 دقيقة كرة قدم جميلة، لم نسجل في الشوط الأول وتعلق الأمر بالصبر".

وواصل "قلت للاعبين بين الشوطين بأننا نلعب جيدا وعلينا مواصلة الاستمتاع وسنجد الفرصة المناسبة وربما في سادس فرصة نجحنا وهو ما صنع الفارق".

وأضاف "أنا سعيد جدا بالشوط الثاني وكان لدينا إصرارا كبيرا للفوز وحافظنا على الكرة وسجل هندرسون هدفا ومن ثم تمريرة رائعة من صلاح وإنهاء رائع من ماني كتبا لنا الفوز".

وأتم "الآن نحن في منتصف الطريق وعلينا التفكير فيما هو مقبل للتأهل إلى النهائي، يجب أن نلعب المباراة المقبلة ضدهم مثل الذهاب فهم سيقاتلون للعودة وعلينا الحذر".