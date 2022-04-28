مؤتمر موسيماني: لدي 4 مهاجمين يهدرون الفرص.. فماذا أفعل؟

تعجب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من إهدار مهاجمي فريقه للكثير من الفرص السهلة خلال المباريات السابقة وذلك بعد التعادل مع طلائع الجيش.

وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ16 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أهدرنا الكثير من الفرص أمام طلائع الجيش وهذا الأمر مستمرا منذ مباراة الرجاء".

وأضاف "أعرف أن مباراة الجيش لها ظروف خاصة، ولكن إذا لعبنا لمدة ساعة أخرى لن نسجل الأهداف".

وأكمل "حاولنا تحقيق الفوز ودفعت بكل اللاعبين ولكن لم يستطع أي منهم تسجيل الأهداف".

واستمر في تصريحاته "التسديد من بعيد أحد الحلول بالتأكيد لاختراق التكتل الدفاعي ولكن لم يسدد أي لاعب".

وأردف "لا يزال أمامنا الكثير من المباريات لنصحح مسار الفريق ولكن هذا ليس عذرا لعدم التسجيل".

وواصل متعجبا "بيرسي تاو يهدر الفرص، محمد شريف يهدر الفرص، حسام حسن شارك وأهدر وأيضا صلاح محسن، المهاجمين الأربعة في فريقي أهدروا الأهداف أمام المرمى، ماذا أفعل أنا؟".

وأوضح "قرار استبدال السولية موقف جدا لأنه بمجرد شعوره بالإصابة غادر الملعب، وكان من المفترض ألا يبدأ المباراة لأنه يعاني من إرهاق كبير ولكن حمدي فتحي شعر أيضا بالإجهاد ولذلك قررنا البدء بالسولية".

وشرح "امتلك 3 لاعبين وسط في فريقي فقط وأمامنا الكثير من المباريات المهمة في الفترة المقبلة".

وأكد "أتفهم ظروف المباراة وأتقبلها ولكن لم يكن لدينا الطاقة الكافية لتحقيق الفوز وحزين بسبب ذلك ولكننا حاولنا".

وعن حسام حسن قال: "لا استطيع الحكم على عليه بعد مباراة واحدة، أنا سعيد أنه شارك وحصل على فرصة".

وأردف "لا أستطيع التحدث عن الإجهاد ولا أجد الأعذار وطوال المباراة ضغطنا طلائع الجيش في منتصف ملعبه وأهدرنا الكثير من الفرص".

وأتم تصريحاته "لاعبو الأهلي شاركوا في كأس العرب وأمم إفريقيا وكأس العالم للأندية وتصفيات كأس العالم وحتى الآن يشاركون مع الفريق، وسوف ترى ماذا سيحدث أيضا لهم في شهر يونيو المقبل عندما يشاركون في تصفيات أمم إفريقيا".