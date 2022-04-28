فحص طبي لـ السولية بعد إصابته أمام طلائع الجيش

يخضع عمرو السولية لاعب وسط الأهلي لفحص طبي قبل مران اليوم الخميس، من أجل الوقوف على مدى إصابته.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

وغادر عمرو السولية مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدقيقة 10 بعدما اشتكى من آلام في العضلة الخلفية.

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن السولية تعرض لشد خفيف في العضلة الخلفية تسبب في استبداله في الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش حتى لا تتفاقم إصابته.

وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب حالته مطمئنة وسوف يخضع لفحص طبي لتحديد مدة غيابه وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ16 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

ويسعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ17 من الدوري يوم السبت المقبل.