مؤتمر العشري: أشفق على الأهلي من الإجهاد

أبدى طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش سعادته بالتعادل مع الأهلي مؤكدا إشفاقه عليه من الإجهاد.

وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش سلبيا بدون أهداف يوم الأربعاء في ملعب WE السلام في الجولة 16 من الدوري المصري.

وتحدث طارق العشري في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "سعيد بالتعادل مع الأهلي بطل مصر وإفريقيا وهذه نقطة تصنع الفارق معنا وتحفزنا قبل مواجهة الإسماعيلي".

وواصل "لعبت على الخطأ الواحد وتوقعت مع مرور الوقت أن يفتح الأهلي خطوطه".

وأردف "أشفق على الأهلي من الإجهاد نتيجة اللعب في إفريقيا وأتمنى له التتويج باللقب"

وأكمل "تسلمت المهمة و طلائع الجيش في المركز الأخير والآن نخطو نحو المنطقة الآمنة مع قرب نهاية الدور الأول".

وعن طريقته في مواجهة الأهلي قال: "الأهلي يملك لاعبين قادرين على صناعة الفارق من أنصاف الفرص ولجأنا للدفاع المنظم وحرمنا الأهلي من المساحات انتظارا لحدوث الخطأ ومن ثم نتحول سريعا للهجوم".

وعن إهدار فيكتور فرصة الفوز إثر انفراد تام وتسديده الكرة في القائم الأيمن رغم مراوغة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي قال العشري: "ماذا أصنع في فرصة مثل تلك؟ مهمتي إيصال اللاعب للمرمى وهو لاعب جيد ولكنه لم يقم بإنهاء الهجمة بشكل مميز".

وأكمل "درست الأهلي جيدا في مباراتي الرجاء المغربي وتوقعت الإجهاد، لكن إجهادهم ساعدنا وبيرسي تاو كان مشتت ذهنيا بسبب الإرهاق".

وأتم العشري حديثه "أنت لا تحصل على الكثير من الفرص ضد الأهلي وكان علينا استغلال ما أتيح لنا".

وارتفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 19 في المركز الـ11.