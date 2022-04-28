تقرير: ليفربول يستعد لتجديد عقد كلوب

الخميس، 28 أبريل 2022 - 10:54

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

قالت تقارير صحفية إن ليفربول في حالة الاستعداد لتقديم عقد جديد لمدربه الألماني يورجن كلوب.

وكتب نيل جونز، الصحفي الموثوق فيما يخص أخبار ليفربول، أن النادي يستعد لمنح كلوب عقدا جديدا، حيث ينتهي عقده الحالي بنهاية موسم 2023/2024.

وأضاف جونز عبر تويتر، أن كلوب أبدى استعدادية للبقاء في ليفربول لما بعد 2024.

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وخلق يورجن كلوب وحشا كاسرا في ليفربول، حيث قاد مدرب ماينز ودورتموند السابق، الريدز في 371 مباراة حقق فيهم 232 انتصارا و77 تعادلا و62 هزيمة.

وعلى رأس عديد البطولات التي حققها مع الفريق، يأتي لقب الدوري في 2020 ولقب دوري أبطال أوروبا في 2019، بجانب فوزه بجائزة أفضل مدرب في العالم من فيفا في 2019 و2020.

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