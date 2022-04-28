محمد بسام: حاولنا استغلال إجهاد الأهلي

الخميس، 28 أبريل 2022 - 01:10

كتب : FilGoal

محمد بسام - طلائع الجيش - الزمالك

يرى محمد بسام حارس طلائع الجيش أن تعادل فريقه مع الأهلي مهم للغاية في مشوار الفريق ببطولة الدوري المصري.

محمد بسام

النادي : طلائع الجيش

طلائع الجيش

وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ16 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال بسام عبر قناة أون تايم سبورتس: "حصدنا نقطة مهمة أمام الأهلي المنتشي بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

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وأضاف "حاولنا الحفاظ على نظافة شباكنا لأطول فترة واستغلال إجهاد الأهلي بسبب السفر والعودة من المغرب لأن كلما تأخر الهدف نكتسب ثقة أكبر".

وأكمل "استطعنا حصد نقطة مهمة من الأهلي على ملعبه، وكل نقطة تؤثر في ترتيب الفريق بجدول الدوري".

وأتم تصريحاته "الاستعداد لمباراة الأهلي بدء منذ أيام وكل اللاعبين كانوا في حالة تركيز شديدة وكنا نرغب في الفوز".

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