مصدر من كاف لـ في الجول: نظام الذهاب والإياب لـ نهائي الأبطال كان خيارا مطروحا ولكن

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 15:18

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف موقف عودة نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب من جديد.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: " إقامة نهائي دوري الأبطال بنظام الذهاب والإياب كان مطروحا في وقت سابق ولكن لم يعد كذلك الآن".

وأضاف "نبحث إمكانية تواجد ملعب محايد لإقامة النهائي ومن المتوقع الإعلان عنه قبل نصف النهائي".

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ويلعب الأهلي مع وفاق سطيف، والوداد المغربي أمام بترو أتليتكو الأنجولي في نصف نهائي المسابقة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق من مصدر داخل الاتحاد الإفريقي "كاف" أن الاتجاه الحالي هو إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بعيدا عن دول شمال إفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات عبر FilGoal.com: "ننتظر في الوقت الحالي الانتهاء من مباريات ربع نهائي الكونفدرالية للاستقرار على ملعب نهائي البطولة وبطولة دوري أبطال إفريقيا".

واستمر "هناك توجه عام داخل المكتب التنفيذي لإقامة النهائي في غرب إفريقيا وبالتحديد في السنغال على ملعب عبد الله واد أو في نيجيريا على ملعب أكوا إيبوم، هناك أيضا بعض الأصوات اقترحت خلال الساعات الماضية إقامته في جنوب إفريقيا خاصة بعد خروج صن داونز من البطولة".

وتابع "لدينا رغبة في أن يكون النهائي غي هذا العام بعيدا عن شمال إفريقيا بعد إقامته في مصر والمغرب".

وأضاف "أما الكونفدرالية الأصوات تتزايد حاليا لإقامة النهائي في مصر أو المغرب في حالة إسناد نهائي دوري أبطال إفريقيا خارج شمال إفريقيا ولكن لم يحسم أي شيء بعد".

وأتم "نتوقع أن يحسم المكتب التنفيذي الأمر خلال أسبوع على الأقل وذلك قبل مباريات نصف النهائي".

وكان نهائي البطولة في النسخة الماضية قد أقيم على ملعب محمد الخامس في المغرب بين الأهلي وكايز تشيفس، بينما أقيم نهائي 2020 على ملعب القاهرة وكانت المرة الأولى التي تلعب فيها المباراة النهائية من مباراة واحدة.

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