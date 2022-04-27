بكاري جاساما يشكو بلماضي لـ فيفا وكاف

تقدم الاتحاد الجامبي لكرة القدم بشكوى للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم من الحكم باكاري جاساما ضد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر.

كان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد طلب رسميا بإعادة مباراة الكاميرون ضمن إياب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 وذلك في شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد باكاري جاساما حكم اللقاء.

وجاء بيان الاتحاد الجامبي لكرة القدم على النحو التالي:

يرغب اتحاد جامبيا لكرة القدم في إبلاغ الجمهور بأنه يتابع بقلق بالغ الهجمات اللفظية المستمرة ضد شخص باكاري جاساما الحكم الدولي، من قبل مواطنين جزائريين في وسائل الإعلام، منذ أن أدار هزيمة الجزائر 2-1 على أرضها أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022 التي أجريت في 29 مارس 2022.

قدم الاتحاد شكوى رسمية إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشأن هذه المسألة، وطلب رسميًا من فيفا وكاف فتح تحقيقات وإجراءات تأديبية ضد مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي على تصريحاته على مقطع فيديو. وعلى التلفزيون الجزائري.

بناءً على ما تقدم ، طلبنا أيضًا من الاتحاد الجزائري إصدار بيان عام يدين تصرفات بلماضي وجميع الاعتداءات اللفظية ضد جاساما من قبل الجزائريين واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لكبح مسؤوليهم ومواطنيهم من القيام بمزيد من التصريحات والتهديدات السلبية ضد شخص جاساما، خلاف ذلك، سيكون اتحادهم مسؤولاً ومتواطئًا في أي ضرر قد يحدث له.

في الختام ، يرغب الاتحاد الجامبي في التأكيد على أنهم على اتصال دائم مع جاساما، وأن جميع الاحتياطات الأمنية موجودة لإبقائه بعيدًا عن طريق الأذى عند عودته إلى الوطن من مهمة خارجية.

وتأهل منتخب الكاميرون لمونديال 2022 بالفوز على الجزائر 2-1 في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي بمباراة الإياب بالبليدة، بعد خسارته الذهاب على أرضه بهدف.

وجاء بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قبل أسابيع على النحو التالي:

تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بطعن رسمي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد التحكيم الفاضح الذي شوه نتيجة مباراة الإياب الفاصلة بين الجزائر والكاميرون التي لعبت في 29 مارس 2022 بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة.

الاتحاد الجزائري لكرة القدم مصمم على تفعيل جميع الوسائل المسموح بها قانونا لاستعادة حقوقه وإعادة المباراة في ظل شروط تضمن نزاهة وحيادية التحكيم.

كما يطالب بفتح تحقيق من قبل هيئات فيفا لتسليط كل الضوء على التحكيم في مباراة الجزائر والكاميرون.

وفاز منتخب الكاميرون على الجزائر بهدفين لهدف في إياب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وبذلك تأهل منتخب الكاميرون للمونديال بعد التعادل في مجموع المباراتين إيجابيا بهدفين لكل منهما لكن بسبب تسجيل الأسود غير المروضة لهدفين خارج أرضهم خطفوا التأهل.

افتتح إريك ماكسيم تشوبو موتنج أهداف المباراة في الدقيقة 22.

وأدرك أحمد توبة هدف التعادل لمنتخب الجزائر في الدقيقة 118.

وبدا أن الجزائر خطفت بطاقة التأهل بالفعل.

لكن في الدقيقة 124 سجل كارل توكو إيكامبي هدفا قاتلا ليخطف بطاقة التأهل من أنياب المحاربين ويرسل بلاده إلى المونديال القطري.