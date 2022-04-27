الأهلي يهدر كل الفرص ويتعادل مع طلائع الجيش

تعادل الأهلي للمرة الثانية في الدوري هذا الموسم أمام طلائع الجيش سلبيا، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ16 التي أقيمت بملعب الأهلي we السلام.

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز على طلائع الجيش للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما خسر أمام الفريق العسكري في السوبر المصري بركلات الترجيح، وتعادل معه في الدور الثاني من دوري الموسم الماضي.

ووصل الأهلي إلى النقطة 32 في المركز الثاني خلف الزمالك، ولا يزال يتبقى للأحمر مباراتين مؤجلتين.

وارتفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 19 في المركز الـ11.

وصف المباراة

تلقى الأهلي ضربة قوية في وقت مبكر بعد سقوط عمرو السولية مصابا في العضلة الخلفية في الدقيقة 10.

وغادر السولية الملعب وشارك بدلا منه حمدي فتحي الذي دخل الملعب في الدقيقة 13.

ونفذ علي معلول ركلة حرة من الناحية اليمنى قابلها حسام حسن بضربة رأسية لكن محمد بسام تصدى لها في الدقيقة 20.

واستمرت هجمات الأهلي الخطيرة وانفرد بيرسي تاو بالمرمى ومر من الحارس محمد بسام لكنه بدلا من وضع الكرة في الشباك الخالية سددها خارج الملعب مهدرا أخطر فرصة للأحمر.

وتصدى الشناوي لهجمة خطيرة من عمرو السيسي الذي توغل داخل منطقة الجزاء.

واستمرت محاولات الأهلي في الشوط الثاني لهز شباك محمد بسام، واخترق حمدي فتحي داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من حسين الشحات لكن حارس طلائع الجيش تصدى للكرة.

ومرة أخرى أهدر بيرسي تاو فرصة خطيرة أمام المرمى بعد تمريرة بالرأس من حسام حسن.

وأجرى موسيماني 3 تبديلات دفعة واحدة بنزول كل من طاهر محمد وصلاح محسن ومحمد شريف بدلا من ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وحسام حسن.

وأنقذ محمد بسام أخطر فرصة للأهلي من أمام صلاح محسن الذي سدد كرة مباشرة بعد عرضية معلول وكادت تذهب إلى الشباك لكن حارس الطلائع أبعدها من على خط المرمى.

ومرة جديدة وصلت الكرة إلى طاهر محمد داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من علي معلول لكنه تعثر قبل أن يسدد وخرجت الكرة إلى ركلة مرمى.

وشارك لويس ميكيسوني بدلا من حسين الشحات في التبديل الأخير للأهلي.

وأهدر طلائع الجيش أخطر فرصة في المباراة بعدما انفرد فيكتوري بالمرمى ومر من محمد الشناوي قبل أن يسدد في القائم.

وفي الوقت الضائع أهدر صلاح محسن فرصة بضربة رأسية بعد عرضية أفشة لكن الكرة مرت أعلى عارضة محمد بسام.

لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.