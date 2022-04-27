الموسمان الماضي والحالي -الإعلان عن مواعيد مباريات كأس مصر

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 10:08

كتب : FilGoal

كأس مصر - بيان رسمي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات كأس مصر للموسمين الحالي والماضي.

وكشفت رابطة الأندية عن مواعيد خمس جولات من الدوري المصري بجانب المؤجلات في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وكشفت الرابطة عن موعد مباراة الزمالك وأسوان في نصف النهائي، الأهلي وبيراميدز في ربع النهائي للموسم الماضي.

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ويلعب الفائز من الأهلي وبيراميدز مع بتروجيت في نصف النهائي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق بعض التفاصيل الخاصة بإقامة مباريات كأس مصر ومشاركة اللاعبين الدوليين. (طالع التفاصيل)

وتم الإعلان عن مواعيد 3 مباريات من دور الـ32 لكأس مصر الخاص بالموسم الحالي.

وتأهلت فرق المقاولون العرب وإنبي وكفر الشيخ والجونة والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا وإيسترن كومباني وطلائع الجيش والبنك الأهلي ومصر للمقاصة وبيراميدز ومنتخب السويس للدور ثمن النهائي من كأس مصر للموسم الحالي.

وجاءت المواعيد كالتالي:

كأس مصر الموسم الماضي

الزمالك ضد أسوان - الاثنين 23 مايو - الساعة 9:00 مساء - استاد المقاولون العرب

الأهلي ضد بيراميدز - الأحد 26 يونيو - الساعة 9:30 مساء - استاد القاهرة

كأس مصر الموسم الحالي

الأهلي ضد المصري بالسلوم - الأحد 12 يونيو - الساعة 9:00 - استاد الأهلي We السلام

المصري ضد المنصورة - الأحد 12 يونيو - الساعة 6:30 - استاد الجيش ببرج العرب

الزمالك ضد الداخلية - الاثنين 13 يونيو - الساعة 8:00 - استاد القاهرة

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