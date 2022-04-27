موقع الأهلي الرسمي: الخطيب ينتصر على مرتضى في قضيتين.. الحكم بالحبس والغرامة

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 16:33

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - محمود الخطيب

أعلن الموقع الرسمي للأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي فاز بقضيتين ضد نظيره في الزمالك مرتضى منصور.

وذكر موقع الأهلي أن محكمة جنح الاقتصادية قضت بحبس مرتضى منصور لمدة عام وتغريمه 10000 جنيه عن كل قضية.

وجاء بيان الأهلي على النحو التالي:

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"قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة شريف البيلي، بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك سنتين في القضيتين اللتين رفعهما محمود الخطيب، رئيس النادي، بعد قيام الأول بالتجاوز والسب والقذف عبر وسائل الإعلام".

"كان محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي قد أقام الدعوى رقم 3435 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية.. والقضية رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 83 جنح اقتصادية".

"قضت المحكمة اليوم بحبس المتهم سنة في كل قضية وتغريمة عشرة آلاف جنيه،. ودفع تعويض مؤقت للخطيب قدره عشرة آلاف جنيه".

يذكر أن هناك أكثر من قضية بين الطرفين تنظر في محاكم مختلفة.

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