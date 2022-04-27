مؤتمر توخيل: للأسف نحن ويونايتد لا ننافس على الدوري.. وعلينا سد الفجوة مع سيتي وليفربول

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 23:51

كتب : FilGoal

توماس توخيل تشيلسي

تحدث توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي عن سباق الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي والفجوة التي يعيشها البريميرليج في الوقت الحالي.

ويستعد تشيلسي لملاقاة مانشستر يونايتد غد الخميس ضمن منافسات الجولة الـ37 المقدمة من الدوري الإنجليزي.

وقال توخيل على في المؤتمر الصحفي: "نريد أن نكون في موقف أفضل وننافس على الدوري، وأعتقد أن مانشستر يونايتد يريد أيضا".

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واستدرك "لكن لسوء الحظ، هناك فريقان آخران يرتديان الأحمر والأزرق لديهما كلمة ليقولاها، وعلى مدار السنوات الماضية، أوضحا وجهة نظرهما بقوة، يجب أن نتقبل ذلك، وعلينا أن نحاول سد الفجوة".

ولم يفز تشيلسي على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد منذ 2013، الأمر الذي علق عليه توخيل وقال: "دائما هناك وقت مناسب للفوز، لا يهم من فاز بالمباراة الأخيرة أو آخر مباراتين، نحن نذهب إلى هذه المباراة من أجل الفوز ولا شيء آخر".

وعن رحيل أنطونيو روديجر وتأثير رحيله عن الفريق ، قال توخيل: "لا أحد يحب هذا القرار لكن علينا تقبله، ستكون هناك حياة في تشيلسي بعده".

وبسؤاله عن شائعات رحيله، قال المدرب الألماني: "مع بداية فترة الاستعداد للموسم المقبل، سنبذل قصارى جهدنا، وسأكون منخرطا تماما من كل قلبي".

وأتم حديثه عن المواجهة أمام مانشستر يونايتد "دعنا نتفق أنه من الصعب الفوز على بعض الخصوم، مانشستر يونايتد هذا النوع من الخصوم بالنسبة لنا".

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 65 نقطة بينما يقبع مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

ويشتد صراع الدوري الإنجليزي هذا الموسم إذ يتصدر مانشستر سيتي الترتيب بـ80 نقطة وخلفه ليفربول بفارق نقطة وحيدة فقط.

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