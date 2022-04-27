بعد الخروج من إفريقيا.. صنداونز بطلا للدوري للمرة الخامسة على التوالي

توج ماميلودي صنداونز بلقب دوري جنوب إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي بعد التعادل مع ضيفه كيب تاون سيتي.

وحسم التعادل اللقب لصنداونز بعد الفارق الكبير بينه وبين أقرب ملاحقيه فريق بلومفونتين سيلتيك.

ويحتل صنداونز صدارة الدوري الجنوب الإفريقي برصيد 58 نقطة مقابل 45 للوصيف.

ويواصل صنداونز الهيمنة المحلية على الدوري الجنوب الإفريقي بعد لقبه الخامس على التوالي وللمرة الـ12 في تاريخه.

وفي سياق منتصل، ودع صنداونز دوري أبطال أفريقيا مؤخرا من دور ربع النهائي بعد الخسارة أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

ويواجه الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري بينما يلتقي الوداد المغربي مع بترو أتليتكو في نصف نهائي المسابقة.

ومن المنتظر أن تقام المباريات أحد يومي 6 و7مايو ذهابا، و13 و14 مايو إيابا.

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