رئيس المصري: التحكيم سبب وداع الكونفدرالية.. وبحث جدوى المشاركة كان رد فعل غاضب

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 13:07

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو المصري بهدف عمرو مرعي في مرمى نهضة بركان

أوضح سمير حلبية رئيس النادي المصري سبب تصريحات بحث جدوى المشاركة في البطولات الإفريقية.

وصرح حسن عمار عضو مجلس ادارة المصري لـ FilGoal.com عن بحث ناديه جدوى المشاركة في البطولات الإفريقية بعد وداع الكونفدرالية على يد نهضة بركان المغربي. (طالع التفاصيل)

وقال سمير حلبية في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "رد الفعل الغاضب من المباراة كان السبب وراء الحديث عن بحث جدوى المشاركة في بطولات إفريقيا".

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وأضاف "نطمح إلى العودة للمربع الذهبي والمشاركة من جديد، جماهير المصري يحلم بالفوز ببطولة إفريقية وهو ما نسعى إليه".

وتابع "التحكيم هو سبب عدم تأهل المصري لنصف النهائي، اللاعبون والجهاز الفني قدموا كل ما لديهم ولعبنا بشكل أفضل من المنافس".

وأتم "الفريق عاد من المغرب مرهقا ولكنهم يبذلون أقصى ما لديهم ونستعد بشكل جيد لمباراة الزمالك".

ويلعب المصري أمام الزمالك غدا الخميس في الجولة 16 من الدوري المصري.

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