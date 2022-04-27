الدوري المصري - رابطة الأندية تعلن مواعيد خمس جولات جديدة مع المؤجلات

أعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد مباريات الدوري المصري من الأسبوع الـ18 إلى الأسبوع 23 مع المؤجلات.

وتم تأجيل مباراتين لكل من الأهلي والمصري وبيراميدز في وقت سابق بسبب المشاركة في المسابقات الإفريقية.

ومن المنتظر أن تُلعب مؤجلات الأسبوع الـ14 يوم 6 مايو المقبل، على أن تقام مؤجلات الأسبوع الـ15 خلال يومي 21 و26 مايو.

وتم تأجيل مباراتي الأهلي أمام الإسماعيلي بسبب مشاركة الأول في دوري أبطال إفريقيا على أن يحدد موعدها في وقت لاحق.

وتأجلت مباراة القمة أيضا لتقام في 19 يونيو المقبل.

وأعلنت الرابطة أيضا مواعيد مباريات كأس مصر للموسمين الماضي والحالي. (طالع التفاصيل)

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي: