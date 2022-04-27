8 مباريات بين الدوري والكأس - أجندة مباريات الزمالك في مايو ويونيو

ثلاث مباريات في مايو ومثلها في يونيو، ست مباريات في الدوري سيلعبها الزمالك خلال الشهرين المقبلين أعلنت رابطة الأندية مواعيدها.

ويلعب الزمالك أيضا أمام أسوان في كأس مصر للموسم الماضي والداخلية لحساب نسخة الموسم الحالي.

وكشفت رابطة الأندية عن مواعيد مباريات الجولات من 18 إلى 23 في الدوري المصري مع المؤجلات. (طالع التفاصيل)

كما أعلنت عن مواعيد مباريات كأس مصر للموسمين الماضي والحالي. (طالع التفاصيل)

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك في مايو ويونيو كالتالي:

الزمالك X إنبي - الجولة 19 - الثلاثاء 10 مايو - الساعة 9:00 مساء - استاد القاهرة

الزمالك X طلائع الجيش - الجولة 20 - الثلاثاء 17 مايو - الساعة 9:00 مساء - استاد القاهرة

كأس مصر الموسم الماضي.. الزمالك X أسوان - الاثنين 23 مايو - الساعة 9:00 مساء - استاد المقاولون العرب

الزمالك X الإسماعيلي - الجولة 21 - السبت 28 مايو - الساعة 9:00 مساء - استاد القاهرة

كأس مصر الموسم الحالي.. الزمالك X الداخلية - الاثنين 13 يونيو - الساعة 8:00 - استاد القاهرة

الأهلي x الزمالك - مباراة مؤجلة من الجولة 20 - الأحد 19 يونيو - الساعة 8:00 مساء - استاد الأهلي We السلام

البنك الأهلي X الزمالك - الجولة 22 - الأربعاء 22 يونيو - الساعة 7:00 مساء - استاد المقاولون العرب

الزمالك X سيراميكا كليوباترا - الجولة 23 - الثلاثاء 28 يونيو - الساعة 9:30 مساء - استاد القاهرة