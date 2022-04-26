المصري لـ في الجول: ندرس جدوى المشاركة في البطولات الإفريقية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 15:06

كتب : حامد وجدي

المصري - بيان رسمي

يدرس النادي المصري جدوى مشاركة الفريق في البطولات الإفريقية عقب توديع الكونفدرالية.

وتأهل نهضة بركان المغربي لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية على حساب المصري بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض عقب التعادل 2-2.

وقال حسن عمار عضو مجلس ادارة المصري في تصريحات لـ FilGoal.com: "كل رحلة تكلف خزينة النادي مليوني جنيه بخلاف الإقامة في الوقت نفسه يحصل الفريق على 250 ألف دولار عقب تخطيه دور المجموعات فقط".

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وأضاف "الفريق يشارك في دور الـ 32 ودور الـ 32 مكرر وتكلفة الرحلة الواحدة الواحدة تكلف النادي مليوني جنية بخلاف الإقامة".

وشدد "نبحث إعادة النظر في المشاركة من الناحية المادية والتحكيمية خاصة وأننا ننفق ماليا أكثر ما نستفيد".

وعن العقوبات المنتظرة على الفريق بعد احداث مباراة نهضة بركان رد قائلا: "تقدمنا بشكوى ضد حكم المباراة وضد فريق نهضة بركان بسبب ما حدث".

وكان مصدر من كاف قد صرّح من قبل لـ FilGoal.com: "تابعنا ما حدث ضد الحكم التونسي صادوق السلمي من جانب فريق المصري، ننتظر تقرير مراقب المباراة وسنراجع الفيديو".

وأضاف "سنجتمع خلال الأسبوع الجاري لمناقشة كل مباريات ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية".

وأتم "متوقع صدور عقوبات كبيرة على المصري وجهازه الفني ولاعبين".

وخسر المصري بهدف من ركلة جزاء ليودع البطولة بعدما كان فاز في مصر بنتيجة 2-1.

ويستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة الزمالك في الجولة 16 من الدوري المصري يوم الخميس المقبل.

المصري حسن عمار الكونفدرالية
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