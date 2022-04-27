كرة سلة - الأهلي يلحق بالاتحاد في نهائي دوري السوبر المصري

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 01:07

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بـ كأس مصر كرة سلة

تأهل الأهلي إلى نهائي دوري السوبر المصري بعد تحقيقه الفوز على الجزيرة في ثالث مباريات سلسلة "Best of 5" بنتيجة 3-0 في مجموع المباريات.

الأهلي حقق فوزه الثالث تواليا على الجزيرة بنتيجة 87-65 على صالة برج العرب.

الشوط الأول كان قد انتهى بنقدم الأهلي بنتيجة 55-45 قبل أن يوسع الفارق من بداية الربع الثالث.

أخبار متعلقة
ناصر منسي: الزمالك؟ لم يتحدث معي أحد.. وأركز على لقب هداف الدوري قائمة بيراميدز – غياب 5 لاعبين ضد كليوباترا.. وعودة هشام محمد في مباراة تاكيس الأولى دوري أبطال آسيا - مصطفى فتحي يصنع 3 أهداف في سقوط التعاون بخماسية.. وساسي يسجل مع الدحيل قائمة الأهلي – غياب محمود متولي ووليد سليمان ومحمد محمود ضد طلائع الجيش

وسيلعب الأهلي مع الاتحاد في السلسلة النهائية لتحديد بطل الدوري، بعد تأهل الأخير على حساب الزمالك.

وكان الاتحاد قد حقق الفوز على الزمالك في السلسلة بنتيجة 3-0.

وتنطلق السلسلة النهائية بين الاتحاد والأهلي لتحديد بطل الدوري يوم 8 مايو المقبل.

اقرأ أيضا

تفاصيل جديدة بشان استئناف كأس مصر للموسم الماضي

قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

قائمة الزمالك لمواجهة المصري

الزمالك يتوصل لاتفاق لتمديد تعاقده مع يوسفاني هيرنانديز

الأهلي الجزيرة كرة سلة
نرشح لكم
كرة يد - الزمالك يحقق فوزه الأول في سوبر دوري المحترفين على سبورتنج خبر في الجول - كرة طائرة.. الزمالك يتوصل لاتفاق مع يوسفاني لتمديد تعاقده لمدة موسمين كرة يد - الأهلي يفوز على هليوبوليس في افتتاح سوبر دوري المحترفين كرة سلة - الاتحاد إلى نهائي دوري السوبر بعد فوزه الثالث على الزمالك ثريا محمد لـ في الجول: مفاوضات التجديد مع الأهلي سارت بسرعة.. وتخوفت بسبب الإصابة كرة سلة - تمارا نادر السيد تنتقل إلى فريق نيون السويسري NBA - بوسطن يفجر أكبر المفاجآت ويطيح بـ بروكلين.. ولوكا يقود دالاس للتقدم في السلسلة ضد يوتا كرة سلة - الأهلي يجدد لـ ثريا محمد 4 مواسم
أخر الأخبار
كرة يد - الزمالك يحقق فوزه الأول في سوبر دوري المحترفين على سبورتنج 16 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر أنشيلوتي: سنحارب من أجل ليلة سحرية أخرى.. وهذا ما علينا فعله في الإياب 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - الأهلي يلحق بالاتحاد في نهائي دوري السوبر المصري 46 دقيقة | رياضات أخرى
دوري أبطال آسيا - مصطفى فتحي يصنع 3 أهداف في سقوط التعاون بخماسية.. وساسي يسجل مع الدحيل 52 دقيقة | آسيا
ناصر منسي: الزمالك؟ لم يتحدث معي أحد.. وأركز على لقب هداف الدوري 55 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز – غياب 5 لاعبين ضد كليوباترا.. وعودة هشام محمد في مباراة تاكيس الأولى ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي – غياب محمود متولي ووليد سليمان ومحمد محمود ضد طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - كرة طائرة.. الزمالك يتوصل لاتفاق مع يوسفاني لتمديد تعاقده لمدة موسمين ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي