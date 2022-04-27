كرة سلة - الأهلي يلحق بالاتحاد في نهائي دوري السوبر المصري
الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 01:07
كتب : FilGoal
تأهل الأهلي إلى نهائي دوري السوبر المصري بعد تحقيقه الفوز على الجزيرة في ثالث مباريات سلسلة "Best of 5" بنتيجة 3-0 في مجموع المباريات.
الأهلي حقق فوزه الثالث تواليا على الجزيرة بنتيجة 87-65 على صالة برج العرب.
الشوط الأول كان قد انتهى بنقدم الأهلي بنتيجة 55-45 قبل أن يوسع الفارق من بداية الربع الثالث.
وسيلعب الأهلي مع الاتحاد في السلسلة النهائية لتحديد بطل الدوري، بعد تأهل الأخير على حساب الزمالك.
وكان الاتحاد قد حقق الفوز على الزمالك في السلسلة بنتيجة 3-0.
وتنطلق السلسلة النهائية بين الاتحاد والأهلي لتحديد بطل الدوري يوم 8 مايو المقبل.
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