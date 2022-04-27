قائمة الأهلي – غياب محمود متولي ووليد سليمان ومحمد محمود ضد طلائع الجيش

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 00:38

كتب : حسام نور الدين

وليد سليمان لاعب الأهلي

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة فريقه المستدعاة للقاء طلائع الجيش مساء اليوم الأربعاء في الجولة 16 من الدوري في ملعب WE السلام.

وشهدت القائمة غياب محمود متولي ووليد سليمان ومحمد محمود عنها بعدما تواجدوا جميعا في مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب.

فيما يغيب أحمد عبد القادر نتيجة آلام في الكتف.

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وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- مصطفى شوبير

في الدفاع: ياسر إبراهيم- حمدي فتحي- أيمن أشرف- محمود وحيد- علي معلول- محمد عبد المنعم- كريم فؤاد- محمد هاني

في الوسط: حسين الشحات- أليو ديانج- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- بيرسي تاو- طاهر محمد طاهر- لويس ميكيسوني

في الهجوم: حسام حسن- محمد شريف- صلاح محسن

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة بفارق أربع نقاط عن الزمالك المتصدر وللمارد الأحمر أربع مباريات أقل.

فيما يأتي طلائع الجيش في المركز الـ11 برصيد 18 نقطة.

الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري
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