قائمة الزمالك – عودة بنشرقي وغياب محمود علاء وعبد الشافي وجمعة ضد المصري

أعلن جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه لمواجهة المصري في الجولة 16 من بطولة الدوري المصري.

ولم تشهد القائمة أي غياب للأبيض، سوى استمرار غياب الظهير الأيسر المخضرم محمد عبد الشافي بسبب وزميله عبد الله جمعة كذلك بسبب عدم الجاهزية الفنية بعد عودتهما من الإصابة مؤخرا.

ويغيب عن القائمة محمود علاء لتراكم الإنذارات، فيما يعود أشرف بنشرقي بعد انتهاء إيقافه.

وضمت القائمة كل من..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد – السيد عطية

الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – حازم إمام

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي – أحمد سيد "زيزو" – أيمن حفني – رزاق سيسيه – سيد عبد الله "نيمار"

الهجوم: عمر السعيد – سيف الجزيري

ويتصدر الزمالك جدول الدوري بـ 35 نقطة من 15 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي ولعب الأبيض مباراتين أكثر.

فيما يحتل المصري المركز الثامن بـ 19 نقطة من 13 مباراة.

ويقام اللقاء مساء الخميس المقبل، في التاسعة والنصف مساء، وتذاع على قناة أون سبورت 1.

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