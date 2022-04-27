في الجول يكشف – تفاصيل جديدة بشأن استئناف كأس مصر للموسم الماضي

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 00:35

كتب : أحمد الخولي

أحمد عبد القادر عمر جابر الأهلي بيراميدز

من المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة جدول مباريات كأس مصر للموسم الماضي.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة سيعلن خلال الساعات المقبلة جدول البطولة المتبقي فيها 4 مباريات.

وتقام تلك المباريات بين بين الأهلي وبيراميدز في دور الثمانية، ويقابل الفائز منهما بتروجت في نصف النهائي، فيما يجمع نصف النهائي بين الزمالك وأسوان، والمباراة النهائية.

أخبار متعلقة
كرة طائرة - مواجهة فاصلة لحسم كأس مصر.. الأهلي يفوز بالمباراة الثانية أمام الزمالك كرة طائرة - الزمالك يحسم المباراة الأولى من نهائي كأس مصر بالفوز على الأهلي قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا.. المستويات والموعد والقنوات الناقلة وما ينتظر مصر

وتنص لائحة المسابقة على خوض تلك المراحل من البطولة باللاعبين الدوليين.

وفي نفس الوقت، تنص اللائحة أن المراحل الأولى من كأس مصر للموسم الحالي، ستقام دون اللاعبين الدوليين كما تم الاستقرار عليه سابقا.

وكشف رئيس لجنة المسابقات عامر حسين في وقت سابق عن موعد لعب مباريات كأس الموسم الماضي قائلا: "بوضع الاحتمالات في الحسبان مباريات كأس الموسم الماضي ستلعب في شهر يونيو على ملاعب محايدة كما تقول اللائحة. أما كأس الموسم الحالي سيُلعب على ملعب أحد الفرق وفقا للوائحه الجديدة".

وأوضح "لدينا 3 أندية لم يلعبوا في كأس الموسم الحالي وسيلعبون خلال الأجندة الدولية بين 30-5 وحتى 14-6".

كأس مصر كأس مصر للموسم الماضي
نرشح لكم
كرة يد - الزمالك يحقق فوزه الأول في سوبر دوري المحترفين على سبورتنج كرة سلة - الأهلي يلحق بالاتحاد في نهائي دوري السوبر المصري ناصر منسي: الزمالك؟ لم يتحدث معي أحد.. وأركز على لقب هداف الدوري قائمة بيراميدز – غياب 5 لاعبين ضد كليوباترا.. وعودة هشام محمد في مباراة تاكيس الأولى قائمة الأهلي – غياب محمود متولي ووليد سليمان ومحمد محمود ضد طلائع الجيش خبر في الجول - كرة طائرة.. الزمالك يتوصل لاتفاق مع يوسفاني لتمديد تعاقده لمدة موسمين كرة يد - الأهلي يفوز على هليوبوليس في افتتاح سوبر دوري المحترفين إنبي يسقط الإسماعيلي في لقاء مثير.. وتعادل المقاولون والاتحاد
أخر الأخبار
كرة يد - الزمالك يحقق فوزه الأول في سوبر دوري المحترفين على سبورتنج 15 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر أنشيلوتي: سنحارب من أجل ليلة سحرية أخرى.. وهذا ما علينا فعله في الإياب 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - الأهلي يلحق بالاتحاد في نهائي دوري السوبر المصري 46 دقيقة | رياضات أخرى
دوري أبطال آسيا - مصطفى فتحي يصنع 3 أهداف في سقوط التعاون بخماسية.. وساسي يسجل مع الدحيل 52 دقيقة | آسيا
ناصر منسي: الزمالك؟ لم يتحدث معي أحد.. وأركز على لقب هداف الدوري 55 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز – غياب 5 لاعبين ضد كليوباترا.. وعودة هشام محمد في مباراة تاكيس الأولى ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي – غياب محمود متولي ووليد سليمان ومحمد محمود ضد طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - كرة طائرة.. الزمالك يتوصل لاتفاق مع يوسفاني لتمديد تعاقده لمدة موسمين ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي