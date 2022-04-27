خبر في الجول - كرة طائرة.. الزمالك يتوصل لاتفاق مع يوسفاني لتمديد تعاقده لمدة موسمين

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 00:37

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

الأهلي × الزمالك - نهائي كأس مصر - كرة طائرة

توصل الزمالك إلى اتفاق مع يوسفاني هيرنانديز لاعب فريق الطائرة لتمديد تعاقده لمدة موسمين.

علم FilGoal.com من مصدر في نادي الزمالك إن اللاعب امتلك العديد من العروض الجدية خصوصا من الدوري الصيني للتعاقد معه في الموسم المقبل ولكن اللاعب اختار تمديد تعاقده مع الزمالك بعدما أظهر مسؤوليه رغبة في استمراره.

ويسافر اللاعب خلال الفترة المقبلة إلى بلاده قبل أن يعود إلى مصر لتوقيع العقد بشكل رسمي.

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يوسفاني كان قد انضم إلى الزمالك قبل مباريات نصف نهائي الدوري في الموسم المنقضي.

وساهم في تتويج الزمالك بلقبي الدوري والكأس ليجمع بين البطولتين في موسم واحد لأول مرة منذ عام 1989.

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