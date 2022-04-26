تشكيل مانشستر سيتي - ستونز ظهير أيمن وجيسوس يقود الهجوم ضد ريال مدريد

دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بـ جون ستونز في مركز الظهير الأيمن لفريقه في مواجهة ريال مدريد.

ويلعب مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام بملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

ويقود ستونز الجبهة اليمنى في ظل إيقاف كايل ووكر، بينما يلعب الأوكراني أولكساندر زينتشينكو في الجبهة اليسرى بسبب إيقاف كانسيلو.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون

الدفاع: جون ستونز – إيمريك لابورت – روبن دياز – أولكساندر زينتشينكو

الوسط: رودري – كيفين دي بروين – بيرناردو سيلفا

الهجوم: رياض محرز – جابريال جيسوس - فيل فودين

وتأهل مانشستر سيتي لنصف النهائي بعد تخطي أتليتكو مدريد الإسباني في دور الـ8.

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