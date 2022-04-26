رئيس اتحاد جدة يرد على موعد عودة حجازي للملاعب

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 15:24

كتب : FilGoal

أحمد حجازي يعود لـ اتحاد جدة

أوضح أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي موقف أحمد حجازي من العودة للمشاركة في المباريات.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

الاتحاد

ورد أنمار الحائلي لقناة SBC السعودية ردا على موعد عودة اللاعب لخوض المباريات قائلا: "حجازي الآن في مرحلة العلاج وبعدها مرحلة الاستجابة".

وأضاف "زملاؤه في الفريق ثقتنا بهم كبيرة، إذا غاب عنصر باقي الفريق يعوضه".

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وسيعود حجازي بحسب صحيفة الرياضية السعودية للمشاركة مجددًا مع نادي الاتحاد بداية من مواجهة الهلال.

وأضافت الرياضية أن حجازي سيبدأ المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي والتأهيلي خلال الأسبوع الجاري على أن يكون جاهزا لمواجهة الهلال.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الهلال يوم 15 مايو المقبل ضمن الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك حجازي مع اتحاد جدة منذ بداية الموسم الحالي في 14 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وساهم في الحفاظ على الشباك نظيفة في 5 مباريات.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفتح يوم 6 مايو المقبل، في إطار الجولة الـ 26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي الاتحاد صدارة ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 60 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني، لكن الأخير لديه مباراتين مؤجلتين إضافة إلى مواجهة مباشرة بين الفريقين ستلعب يوم 15 مايو وستحدد بنسبة كبيرة بطل الموسم الحالي للدوري السعودي.

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