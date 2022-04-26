كرة سلة - الأهلي يجدد لـ ثريا محمد 4 مواسم

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 15:44

كتب : FilGoal

ثريا محمد

أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد ثريا محمد لاعبة فريق السلة للسيدات لمدة 4 مواسم.

وأوضح خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي عبر موقع النادي الرسمي: "ثريا وقعت على عقود التجديد لمدة 4 مواسم، دون أن يكون لها أي طلبات لتمسكها بالاستمرار داخل النادي".

وأشار "ثريا من اللاعبات أصحاب الخبرات الكبيرة، ودورها في الفريق مهم للغاية، في ظل المنافسة الشديدة في بطولات كرة السلة، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى اللاعبات الصاعدات".

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وشدد العوضي على أن تجديد عقد ثريا محمد يأتي في إطار الحفاظ على استقرار الفريق بالشكل المناسب؛ للمنافسة على كل البطولات.

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وتعرضت ثريا في بداية الموسم للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وانضمت ثريا لصفوف الأهلي موسم 2018-19.

وحققت مع الأهلي برونزية البطولة الإفريقية بجانب لقب الدوري مرتين ولقب كأس مصر ولقب دوري المرتبط 4 مرات ولقب السوبر المصري مرة واحدة.

يذكر أن الأهلي خسر لقبي الدوري والكأس الموسم الحالي لصالح سبورتنج.

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